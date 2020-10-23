Индекс благополучия детей появится в Казахстане в 2022 году

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане появится индекс благополучия детей. Об этом сегодня во время заседания Национального совета общественного доверия сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

В послании также уделил особое внимание вопросу защиты прав детей. В частности, было поручено присоединиться к факультативному протоколу Конвенции о правах ребенка, принять меры для защиты детей от интернет-травли. Вместе с тем полагаю, что для более системного понимания вопросов детства и принятия их решения необходимо разработать и внедрить с 2022 года национальный мониторинговый механизм - индекс благополучия детей. Введение индекса даст возможность отслеживать эффективность национальной политики по улучшению положения детей в разных сферах и в разбивке по регионам", - сказал глава государства.

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