Информагентство "Казинформ" передадут в состав ТРК президента

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НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - В ходе брифинга в СЦК представителей Генпрокуратуры и МВД РК стало известно, что Генпрокуратура расследует более сотни уголовных дел о превышении полномочий правоохранителей в отношении задержанных после массовых беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По 105 жалобам начаты уголовные дела, в том числе 91 дело о недозволенных методах следствия, и 14 - о превышении власти и полномочий.

Особое внимание уделяется проверке заявлений на незаконные действия правоохранительных органов. На сегодня в прокуратуру поступило 148 жалоб о применении недозволенных методов следствия, превышения власти и должностных полномочий. В их числе освещенные в социальных сетях инциденты на стадионе "Динамо" в Атырауской области, в отношении гражданина Батырбаева в Алматинской области и другие", - сообщил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

Для открытости и прозрачности данной работы налажено взаимодействие с правозащитными организациями. Для объективности расследование таких дел поручено антикоррупционной службе (104) и специальным прокурорам (1).

Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что все жалобы и заявления граждан, в том числе размещенные на интернет ресурсах, проверяются прокурорами.





По состоянию на 4 февраля текущего года в производстве следственно-оперативных групп находится 2 750 уголовных дел. По этим делам 802 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей. Среди них 113 имеют судимость (за убийство, кражи, грабежи и разбои), есть и приверженцы радикальных религиозных течений", - рассказал Елдос Килымжанов.





Он подчеркнул, что в каждом случае избрания меры пресечения учитываются общественная опасность деяния, степень участия, личность подозреваемого, его раскаяние и содействие следствию.





К примеру, в отношении 11 подозреваемых прокурорами отказано в поддержании ходатайств о санкционировании меры пресечения. В порядке надзора из изоляторов временного содержания освобождено 103 граждан. К 91 лицу применены меры пресечения, не связанные со строгой изоляцией от общества", - рассказал Елдос Килымжанов.





Судом, при изучении материалов, в отношении 80 подозреваемых отказано в санкционировании меры пресечения.



