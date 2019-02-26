Инициативы президента сделали Казахстан центром глобальной интеграции, безопасности и мира - Нигматулин

Астана. 26 ноября. Kazakhstan Today - Масштабные инициативы президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сделали нашу страну центром безопасности и мира, эффективной площадкой обсуждения глобальных экономических идей, местом принятия общемировых политических решений, заявил председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, выступая на Международной парламентской конференции "Астана - центр глобальной интеграции, мира и безопасности", которая проходит сегодня в столице Казахстана, передает Kazakhstan Today.





Парламентский форум, который стал уже традиционным, приурочен ко Дню Первого Президента Республики Казахстан.





Как отметил спикер мажилиса в своей речи, тема конференции - "Астана - центр глобальной интеграции, безопасности и мира" закономерна, так как Казахстан с момента обретения Независимости под руководством президента Нурсултана Назарбаева прошел невероятный путь от периферийной республики Советского союза, до полноправного члена мирового сообщества, пользующегося заслуженным уважением и авторитетом, ответственного и востребованного международного партнера в решении глобальных и региональных проблем.





После распада Советского Союза, на фоне значительного экономического спада, президент Казахстана приступил к внедрению рыночных механизмов, выстроив эффективную управленческая вертикаль, проведя коренные реформы в экономике и стабилизировав социальную обстановку.





В результате проведенных преобразований Казахстан вошел в число наиболее динамичных экономик современного мира, повысилась инвестиционная привлекательность страны, в результате чего только за последние 20 лет было привлечено свыше $300 млрд прямых иностранных инвестиций", - подчеркнул Нурлан Нигматулин.





По мнению спикера мажилиса, основным фактором успешного развития Казахстана стала реализация выдвинутых президентом Нурсултаном Назарбаевым стратегических программных инициатив по модернизации страны. И процесс модернизации всех сторон жизни общества развивается поступательно на протяжении всей истории независимого Казахстана.





Нурлан Нигматулин отметил, что казахстанская модель национальной модернизации, называемая "Модель Назарбаева", идет параллельно по трем направлениям. Это - новый уровень технологической и инфраструктурной модернизации, дальнейшая политическая модернизация и процесс духовной модернизации и обновления национального сознания "Рухани жангыру".





Говоря о концептуальной статье президента Казахстана "Семь граней Великой степи", Нурлан Нигматулин отметил, что этот фундаментальный труд стал эпохальным событием в идеологической жизни нашей страны.





По словам спикера мажилиса, статья главы государства не только открывает огромные перспективы в деле модернизации исторического самосознания нашего общества, но и позволяет по-новому взглянуть на историю мировой цивилизации.





Первый президент независимого Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев - это поистине политик мирового масштаба, настоящий лидер современности, учитывающий уроки прошлого, реально оценивающий настоящее и очень точно и мудро прогнозирующий все перспективное и грядущее. В этом и заключается уникальная особенность главы нашего государства - быть в единении со своим народом и успешно формировать его будущее. Поэтому на протяжении всех лет независимости президент страны является для всех казахстанцев главным гарантом стабильности, успешности и динамичного развития государства, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.





Отметив, что одним из общемировых трендов последних десятилетий является глобальная и региональная экономическая интеграция, председатель мажилиса особое внимание уделил масштабным инициативам президента Казахстана.





Инициативы Нурсултана Назарбаева позволили воплотить идею создания Евразийского союза.





Нурлан Нигматулин напомнил, что именно президент Казахстана в 1994 году в стенах Московского государственного университета впервые обнародовал свою идею евразийства. И в следующем, 2019 году, исполняется 25 лет Евразийскому проекту Нурсултана Назарбаева.





Как сообщил председатель мажилиса, в год 25-летия евразийской интеграции в Астане состоится IV Совещание спикеров парламентов стран Европы и Азии.





Нурсултан Назарбаев является также и автором идеи создания диалогового форума в формате Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. И как результат высокого авторитета и сбалансированной внешней политики главы нашего государства - председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 году, запуск миротворческого Астанинского процесса по Сирии, а также членство в Совете Безопасности ООН.





"Наше государство зарекомендовало себя и как один из мировых центров политического диалога. И можно сказать, что Казахстан, являясь активным участником всех мировых процессов, постоянно выступает идейным вдохновителем целого ряда глобальных инициатив, направленных на обеспечение международной безопасности и экономическую интеграцию", - сказал Нурлан Нигматулин.

Спикер мажилиса также подчеркнул, что в нашей стране благодаря последовательной политике президента Нурсултана Назарбаева создана признанная во всем мире модель развития государства, в котором царят межконфессиональный и межэтнический мир и согласие.

"Казахстан за 20 лет стал центром глобальной интеграции, безопасности и мира и сегодня является традиционной площадкой обсуждения глобальных экономических инициатив, местом принятия общемировых политических решений", - сказал в завершение Нурлан Нигматулин.





В конференции принимают участие парламентарии из Азербайджана, Италии, Кыргызстана, Литвы, России, Турции, Узбекистана, а также эксперты и представители международных организаций из Германии, Индии, Испании, Китая, Швеции и других стран.





Обсуждение вопросов форума состоится в рамках двух панельных сессий: "Вектор Астаны: доверие, безопасность и сотрудничество" и "Глобальные инициативы Казахстана - продвижение идей мира и согласия".





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