Инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства согласовываются с Елбасы - проект указа президента РК

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане разработали и внесли на рассмотрение президента РК проект концепции внешней политики страны, передает Kazakhstan Today.

Проект указа президента РК "О Концепции внешней политики Республики Казахстан" постановлением правительства от 10 декабря 2019 года внесен на рассмотрение президента РК и опубликован на портале adilet.zan.kz

Согласно проекту документа, в соответствии с Конституцией РК президент определяет основные направления внешней политики страны и представляет Казахстан в международных отношениях.

В соответствии с Конституционным законом РК "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы" Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами. Разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства согласовываются с Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы", - указано в проекте концепции.

В документе определены и региональные и страновые приоритеты Казахстана.

Республика Казахстан, развивая сотрудничество на двустороннем и многостороннем уровнях: 1) укрепляет союзнические и добрососедские отношения, стратегическое партнерство с Российской Федерацией в военно-политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, агропромышленной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, энергетической, космической и других сферах взаимовыгодного взаимодействия; 2) прилагает усилия, направленные на развитие кооперации в Центральной Азии, укрепление геополитической и геоэкономической субъектности региона в системе международных отношений", - говорится в проекте.

Кроме этого, отмечается, что Казахстан "активно развивает политическое, экономическое и культурно-гуманитарное двустороннее и многостороннее взаимодействие с Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан" и "прилагает усилия для совместного со странами региона противодействия внутренним и внешним вызовам и угрозам".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства