Инспектировать строительные объекты будут в Алматы

Сегодня органы архитектурно-строительного контроля не могут беспрепятственно посещать объекты строительства

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Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пресекать незаконное строительство на начальной стадии смогут в Алматы благодаря новым правилам застройки, сообщает пресс-служба горакимата.





На внеочередной XXVI сессии маслихата Алматы депутаты утвердили порядок посещения строительных объектов для инспектирования строительно-монтажных работ на соответствие требованиям, предъявляемым к возведению и реконструкции несущих и (или) ограждающих конструкций.





Сегодня органы архитектурно-строительного контроля не могут беспрепятственно посещать объекты строительства. Проверки проводятся на основании официальных обращений согласно Предпринимательскому кодексу РК.





По утвержденному порядку посещения строительных объектов основанием для проведения инспектирования могут служить факты проведения строительно-монтажных работ без разрешительной документации, отклонений от утвержденной проектно-сметной документации и отсутствии уведомления о начале производства строительно-монтажных работ. Таким образом, порядок позволит пресекать незаконное строительство на начальной его стадии. При этом отсутствие извещенного заинтересованного лица на объекте не является препятствием для проведения инспектирования в отличие от норм проведения внеплановой проверки", - говорится в информации.





В акимате уточнили, что органы архитектурно-строительного контроля и надзора продолжат проводить внеплановые проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан. Однако нововведение при выявлении нарушений в рамках инспектирования на следующем этапе позволит оперативно провести проверку для принятия мер на основании письма от районного акимата.





В настоящее время правовой акт находится на регистрации в департаменте юстиции.





Напомним, сегодня депутаты маслихата утвердили новые правила застройки Алматы, разработанные с целью недопущения точечного строительства, застройки предгорий, зеленых зон и дворовых территорий.





Ранее в Алматы по решению суда под снос попали сразу два дома из-за отсутствия полного пакета разрешительных документов.



