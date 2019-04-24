Инспекторы из Венгрии и Чехии проверили воинские части в Казахстане

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Инспекционные группы с участием представителей Венгрии и Чехии проверили ряд воинских частей в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

В рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в городах Нур-Султане, Караганде и Талдыкоргане проведены инспекции "указанного района" представителями оборонных ведомств Венгрии и Чехии", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Как пояснили в ведомстве, целью инспекции является проверка факта наличия или отсутствия в "указанных районах" военной деятельности (крупных военных учений), подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа.

Сопровождение международных инспекционных групп обеспечивалось представителями Центра по контролю над вооружениями МО РК.

Необходимо отметить, что проведение инспекций подтверждает соблюдение Республикой Казахстан взятых на себя международных обязательств в области укрепления доверия и безопасности", - подчеркнули в пресс-службе.

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