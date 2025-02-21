Институт независимых экспертов медико-социальной экспертизы внедрен в Казахстане

В настоящее время проводится прием документов претендентов для включения в реестр независимых экспертов медико-социальной экспертизы

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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2025 года в Казахстане внедрен институт независимых экспертов по освидетельствованию граждан, направляемых медицинскими организациями на медико-социальную экспертизу (МСЭ) в заочном проактивном формате. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





Введение института независимых экспертов позволит привлечь в медико-социальную экспертизу профильных специалистов организаций здравоохранения, а также будет способствовать решению вопросов кадрового обеспечения службы МСЭ, снизит риски коррупционных правонарушений и повысит качество оказания государственной услуги по установлению инвалидности", - отмечают в ведомстве.





В целях эффективного внедрения данного института с сентября по декабрь 2024 года в пилотном режиме апробирован механизм привлечения независимых экспертов на медико-социальную экспертизу. В пилотном проекте участвовали 18 врачей, которыми рассмотрено 7532 акта МСЭ.





По результатам пилотного проекта были внесены изменения и дополнения в действующие нормативные правовые акты.





В настоящее время Комитетом регулирования и контроля в сфере социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК проводится прием документов претендентов для включения в реестр независимых экспертов медико-социальной экспертизы. Заявления подаются через портал социальных услуг (aleumet.egov.kz), при этом претенденты дают согласие на сбор и обработку персональных данных.





Как сообщалось ранее, на сегодняшний день заочное освидетельствование проводится по 30 нозологическим формам. С начала 2025 года в данном формате рассмотрено более 8,5 тыс. заявок на МСЭ из всех регионов Казахстана.