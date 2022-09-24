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АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Иран Шархан назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Шархан Иран родился в 1987 году в Актюбинской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова.
Трудовую деятельность начал в 2008 году специалистом по маркетингу.
В 2009-2013 годах - исполняющий обязаности эксперта, эксперт управления государственных закупок департамента административно-правовой работы, главный эксперт департамента юридической службы и госзакупок Министерства здравоохранения РК.
В 2013-2014 годах - руководитель управления государственных закупок Министерства индустрии и новых технологий РК.
В 2014-2015 годах - заместитель директора департамента административной работы Министерства по инвестициям и развитию РК.
В 2015-2016 годах - заместитель руководителя управления здравоохранения Южно-Казахстанской области РК.
В 2016-2019 годах - директор департамента административной работы Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
В 2019 году был назначен советником Министра иностранных дел РК.
В 2020-2021 годах - руководитель управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области.
С августа 2021 года и по настоящее время занимал должность директора департамента недропользования по ТПИ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.