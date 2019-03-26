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Исекешев назначен исполнительным директором Фонда Первого Президента РК

25.03.2019, 22:27 2971
Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - Асет Исекешев назначен исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, передает Kazakhstan Today.

Решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Исекешев Асет Орентаевич назначен исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы", - сообщила пресс-служба Акорды.

 

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