Исекешев назначен исполнительным директором Фонда Первого Президента РК

Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - Асет Исекешев назначен исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, передает Kazakhstan Today.





Решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Исекешев Асет Орентаевич назначен исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы", - сообщила пресс-служба Акорды.

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