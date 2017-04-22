Исекешев проверил состояние столичных стройплощадок, улиц и дворов

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Исекешев проверил состояние столичных стройплощадок, улиц и дворов22.04.2017
Государство  11:42

Астана. 22 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня рано утром аким Астаны Асет Исекешев проинспектировал городские объекты с целью устранения недостатков, озвученных главой государства на расширенном совещании по вопросам подготовки к международной специализированной выставке "ЭКСПО" и развития столицы.

В частности, аким города побывал на строительных объектах жилых массивов, проверил санитарное состояние стройплощадок и соблюдение правил благоустройства, наличие пунктов мойки колес и твердого покрытия от пункта мойки до автодороги. В ходе объезда аким дал строгое поручение руководителям соответствующих ведомств за недельный срок решить вопросы с благоустройством, регулярно привлекать и строго наказывать нарушителей за несоблюдение правил благоустройства и санитарного содержания. Исекешев потребовал незамедлительно ликвидировать несанкционированные строительные свалки на территории города и исключить факты складирования твердых бытовых отходов на стройплощадках, передает Kazakhstan Today.

Аким посетил центральные и второстепенные улицы города, микрорайоны и жилые массивы трех районов, где проверил состояние дорог, асфальтового покрытия, тротуаров и фасадов зданий, опор уличных освещений, пешеходных переходов и газонов. Проверке подверглись и междворовые проезды, стихийные парковки автотранспортных средств и состояние паркингов, сообщается на сайте столичного акимата.

После объезда глава города подчеркнул, что все городские объекты, улицы и дворы должны содержаться в чистоте и порядке, а также быть безопасными для горожан. Обращаясь к руководителям ответственных служб, аким потребовал ежедневно следить за надлежащим состоянием всех общественных объектов. Вместе с тем градоначальник пригрозил за невыполнение требований строго наказывать как первых руководителей, так и подчинённых работников, ответственных за тот или иной участок. В случае выявления неэффективной работы к ответственным организациям будут приняты самые строгие меры административного воздействия, подытожил аким.


Напомним, 21 апреля в Астане прошло совещание с участие главы государства по вопросам развития столицы и подготовки к Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017. На совещании президент рассказал о том, каким должен быть хороший мэр города.

"Он встает в 5 часов утра, объезжает весь город вместе с замами и аппаратом, потом приходит на работу и говорит: "Пока президент сейчас приедет, чтобы все помыли-почистили-побелили". Все, я теперь до "ЭКСПО" буду рано выезжать и сначала буду объезжать весь город, потом приезжать на работу, если ты этого не хочешь делать", - обратился Нурсултан Назарбаев к акиму Астаны.

Глава государства подчеркнул, что "это касается всех городов, областных центров. Начальник города должен быть хозяином этого города, любить его".
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