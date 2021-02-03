Иски в судах будут рассматривать по принципу "презумпции виновности госорганов"

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - Председатель Верховного суда Республики Казахстан Жакип Асанов проинформировал президента страны Касым-Жомарта Токаева о ходе подготовки судебной системы к введению административной юстиции, передает Kazakhstan Today.

Председатель Верховного суда сообщил, что с 1 июля 2021 года, когда будет введён в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс, суды начнут рассматривать иски к госструктурам исходя из мирового принципа административной юстиции - "презумпции виновности государственного органа", проинформировали в Акорде.

По словам Жакипа Асанова, зарубежный опыт свидетельствует о том, что введение административной юстиции ведет к повышению дисциплины госаппарата, улучшению инвестиционного климата и росту экономики.

Глава государства выразил надежду, что с первых дней действия кодекса судьи будут готовы работать по обновленному алгоритму, в новой для казахстанского правосудия парадигме мышления. Он также отметил, что одной из первостепенных задач государства остается реальная защита прав и интересов граждан и предпринимателей.

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