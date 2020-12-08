Исключение каннабиса из списка "особо опасных наркотиков" не говорит о его легализации - МИД РК

Нур-Султан. 7 декабря. Kazakhstan Today - В Министерстве иностранных дел РК опровергли слухи о легализации каннабиса после решения ООН об исключении этого вещества из списка "особо опасных наркотиков", передает Kazakhstan Today.

Напомним, по итогам голосования на комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС) 2 декабря было принято решение об исключении каннабиса и его смолы из так называемого "Списка IV" Единой конвенции по наркотическим средствам 1961 года. Этот список регулирует меры контроля над наркотическими средствами, имеющими особо опасные свойства.

Внесение изменения в этот список было рекомендовано экспертами Всемирной организации здравоохранения. В поддержку этой рекомендации проголосовало 27 из 53 членов КНС, включая страны Евросоюза и США. Делегация Казахстана проголосовала против.

Несмотря на исключение из "Списка IV", каннабис остается наркотическим средством в соответствии с основным "Списком I" конвенции 1961 года, что означает, что он и впредь будет подлежать всем видам контроля на основании этой конвенции. Таким образом, речь о легализации каннабиса в рамках ООН не идет. В этой связи участники заседания КНС отметили, что последствием этого решения не станет ослабление международного контроля над каннабисом, который по-прежнему представляет серьезный риск для здоровья населения. Кроме того, в соответствии со статьей 39 конвенции государства вправе устанавливать более строгие меры контроля над наркотиками, нежели предусмотренные этой конвенцией", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.

В министерстве добавили, что поэтому в Казахстане и многих других странах-участницах международных конвенций установлен жесткий запрет на оборот каннабиса и его производных, а также на производство наркосодержащих лекарств, кроме как в учебных и научных целях.

Учитывая, что марихуана, гашиш и другие производные каннабиса несут серьезную угрозу здоровью и благополучию населения, особенно детей и молодежи, Казахстан будет и впредь придерживаться взвешенных подходов в вопросах изменения мер контроля над каннабисом и продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом по данному вопросу", - добавили в МИД.

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