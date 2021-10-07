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Использование государственного языка в визуальной информации будет обязательным в Казахстане

06.10.2021, 12:36 112105
НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Депутаты мажилиса Республики Казахстан одобрили поправки по вопросам визуальной информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила ранее министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, основные направления законопроекта: изложение текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии; изложение текстов реквизитов и визуальной информации с сохранением аутентичного перевода; введение понятия "Аутентичный перевод текста". 
 
Она отметила, что средства визуальной информация (баннеры, вывески, объявления, реклама, ценники и другие) являются важными инструментами воздействия на общественно-политическую, социально-экономическую ситуацию в стране. В этой связи требование к изложению текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии направлено на недопущение некачественного изложения текстов на казахском языке, орфографических ошибок в них. 
 

Требование к изложению текстов реквизитов и визуальной информации с сохранением аутентичного перевода направлено на устранение фактов смыслового, содержательного несоответствия текстов, представленных на двух языках (казахском и русском). Размещение визуальной информации на открытом пространстве и в зданиях может осуществляться субъектами предпринимательства наравне с государственными органами в установленном законодательством порядке. Субъекты предпринимательства используют визуальную информацию в качестве инструмента продвижения своей продукции и услуг", - сказала Раимкулова. 

 
По ее словам, от граждан в адрес государственных органов поступает огромное количество жалоб, связанных с нарушением требований законодательства о языках при размещении визуальной информации. При этом отсутствие визуальной информации на государственном языке граждане считают ущемлением своих прав, закрепленных в статье 14 Конституции Республики Казахстан. 
 

Количество обращений в государственные органы по нарушениям в части размещения визуальной информации в 2018 году составило 12 886, в 2019 году - 12 900. В 2020 году количество жалоб, поступивших на горячую линию (call center) по визуальной информации, составило 3442", - уточнила она. 

 
Для решения указанных проблем в рамках законопроекта предусматривается внесение поправок в 13 законодательных актов Республики Казахстан: Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", законы "О языках в Республике Казахстан", "О транспорте в Республике Казахстан; "О железнодорожном транспорте", "Об автомобильном транспорте", "О рекламе", "О регулировании торговой деятельности", "О безопасности пищевой продукции", "О безопасности машин и оборудования", "О безопасности игрушек", "О защите прав потребителей", "О почте", "О кинематографии". 
 

Ожидаемый результат: обеспечение обязательного использования государственного языка в визуальной информации, обеспечение изложения текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии, обеспечение изложения текстов реквизитов и визуальной информации на государственном и русском языках с сохранением их аутентичности. Принятие законопроекта будет способствовать эффективной реализации языковой политики в стране и не повлечет отрицательных правовых и социально-экономических последствий", - резюмировала министр. 

 

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