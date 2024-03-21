Истекает срок сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу - КГД

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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Срок сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу по форме 240.00 за 2023 год истекает 31 марта. Об этом напомнили в КГД МФ РК.





Декларация представляется в налоговый орган по месту жительства (прописки).





Декларацию обязаны представить:





частные нотариусы;

адвокаты;

физические лица, получившие прочие доходы, в том числе за пределами Республики Казахстан;

физические лица, имеющие деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан.





Также декларацию обязаны представить физические лица, получившие доход от прироста стоимости (имущественный доход) при продаже имущества либо получившие доход от сдачи в аренду квартиры.





Декларацию по форме 240.00 не представляют лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации о доходах и имуществе по форме 270.00 в рамках всеобщего декларирования. Поскольку все полученные доходы (ранее подлежащие отражению в 240.00) нужно отразить в декларации по форме 270.00.





Облагаемый доход физического лица определяется в следующем порядке:





доход физического лица, подлежащий налогообложению





минус





сумма корректировки дохода (пункт 1 статьи 341 Налогового кодекса)





минус





сумма налоговых вычетов (в размере и порядке, указанных в статье 342 Налогового кодекса).





Декларацию по индивидуальному подоходному налогу можно представить через мобильное приложение E-SalyqAzamat, кабинет налогоплательщика, портал электронного правительства, а также на бумажном носителе в явочном порядке в органы государственных доходов.





Суммы уплаченных за пределами Республики Казахстан налогов на доходы или прибыль или иного иностранного налога, аналогичного корпоративному или индивидуальному подоходному налогу (иностранный подоходный налог), с доходов, полученных налогоплательщиком-резидентом из источников за пределами РК, подлежат зачету в счет уплаты корпоративного или индивидуального подоходного налога в Казахстане. Для этого должен быть документ, подтверждающий уплату такого иностранного подоходного налога.





Однако размер зачитываемых сумм, предусмотренных Налоговым кодексом, определяется по каждому иностранному государству отдельно.