Источником формирования списков избирателей определена ГБДФЛ - ЦИК

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - В связи с изменениями, внесенными в Конституционный закон "О выборах" в 2018 году, в части формирования списков избирателей, единым источником для формирования списков определена государственная база данных о физических лицах (ГБДФЛ), передает Kazakhstan Today.

Процесс формирования списков избирателей теперь контролируется территориальными избирательными комиссиями, которые выявляют расхождения представляемых акиматами списков с ГБДФЛ, и отрабатывают их с местными исполнительными органами.

По состоянию на 1 октября 2020 года в списки избирателей включены 11 820 318 граждан РК", - сообщает пресс-служба ЦИК.

По данным ведомства, переход к формированию списков избирателей на основе ГБДФЛ исключает старую практику повсеместных "подворовых обходов", а также унифицирует источник первичной информации, в отличие от прежней практики, когда один и тот же гражданин мог оказаться включенным сразу в нескольких региональных базах или не оказаться ни в одной.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства