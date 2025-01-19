Исторический документ: Токаев поздравил Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской границеИсторический документ: Токаев поздравил Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской границе
18.01.2025, 11:01 62586
Исторический документ: Токаев поздравил Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской границе
Токаев выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество двух соседних стран будет и впредь развиваться и крепнуть
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской государственной границе, сообщает Акорда.
Этот исторический по своей значимости документ, основанный на общепризнанных нормах международного права, стал прочным фундаментом юридического оформления самой протяженной в мире сухопутной границы и олицетворением нашей нерушимой дружбы, добрососедства и союзничества", - говорится в телеграмме президента Казахстана.
Глава государства также выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество двух соседних стран будет и впредь развиваться и крепнуть.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем совета федерации федерального собрания России Валентиной Матвиенко заявил, что взаимоотношения между государствами развиваются по восходящей линии.
новости по теме
18.01.2025, 17:43 33866
В Казахстанских аэропортах намерены упростить прохождение погранконтроля
В Министерстве транспорта разработали соответствующий проект приказа
Фото: МИИР РК
Рассказать друзьям
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта разработали проект приказа "О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию РК от 24 февраля 2015 года № 189 "Об утверждении правил организации обслуживания пассажиров в аэропортах Республики Казахстан".
Согласно тексту документа, простоту и скорость прохождения пассажиром процедуры должны обеспечивать:
- наличие стандарта аэропорта, регламентирующий время прохождения пассажиров процедур на вылет/прилет, согласованный с пограничной службой;
- наличие до прохождения контроля доступной информации для пассажиров о требованиях прохождения процедур;
- наличие согласованной пограничной службой скорости обслуживания пассажиров на паспортном контроле и контроль выполнения;
- наличие автоматизированной системы паспортного контроля в аэропортах с пассажиропотоком свыше одного миллиона пассажиров в год.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее права авиапассажиров усилили в Казахстане.
18.01.2025, 11:00 61391
Нурпеисов освобожден от должности вице-министра по ЧС
Фото: t.me/KZgovernment
Рассказать друзьям
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ерлан Нурпеисов освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана, сообщает пресс-служба правительства.
Постановлением правительства Республики Казахстан Нурпеисов Ерлан Садкенович освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.
Напомним, Ерлан Нурпеисов был назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК в сентябре 2023 года.
17.01.2025, 19:30 108276
Временные ограничения на ввоз томатов из Казахстана отменила Россия
Предприятия-производители включены в перечень тепличных комплексов, признанных свободными от карантинных объектов
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - "Россельхознадзор" отменил временные ограничения на ввоз томатов из Казахстана в Российскую Федерацию, сообщили в Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе.
По итогам анализа материалов, проведенного федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору совместно с ФГБУ "ВНИИКР", а также переговоров с представителями КГИ при АПК с 16 января "Россельхознадзор" отменил временные ограничения на ввоз в РФ томатов 36 тепличных комплексов РК", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что предприятия-производители включены в перечень тепличных комплексов, признанных свободными от карантинных объектов.
Казахстанская сторона продолжает переговоры о снятии ограничений по остальным видам растениеводческой продукции", - добавили в комитете.
Напомним, в прошлом году Казахстан отменил ограничения на ввоз животных и некоторых видов продукции из России.
17.01.2025, 19:20 109226
Когда в пройдет военный парад к 80-летию Победы в Астане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили постановление "Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году "Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі".
Согласно плану мероприятий, военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, пройдет 7 мая.
Концепт: мероприятие станет ключевым событием в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнет память казахстанцев об этом значимом событии, значимость защиты родной земли и преемственность героических традиций народа Казахстана", - сообщается в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что новая юбилейная медаль к 80-летию Великой Победы появится в Казахстане.
17.01.2025, 19:07 112276
Байменов на встрече с Токаевым высказал ряд предложений по вопросам профилактики коррупции
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихана Байменова, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы были обсуждены тенденции и доктрины развития государственного управления в мире.
Руководитель Астанинского хаба государственной службы высказал ряд предложений по вопросам повышения эффективности сферы государственного управления, профилактики коррупции и расширения компетенций местных органов исполнительной власти.
Алихан Байменов также отметил, что V Всемирные игры кочевников способствовали популяризации национальной игры - тогызкумалака.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Астанинский хаб государственной службы оказывает постоянную экспертную поддержку проводимым в стране реформам. Президент поручил тесно сотрудничать с соответствующими государственными органами по высказанным предложениям.
17.01.2025, 18:59 113141
Глава КУИС покинул свой пост
Тенизжан Джанибеков ушел по собственному желанию
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Тенизжан Джанибеков освобожден от должности по собственному желанию, сообщает пресс-служба МВД РК.
В ведомстве добавили, что он зачислен в распоряжение Комитета уголовно-исполнительной системы. До настоящего времени Джанибеков находится в распоряжении Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.
17.01.2025, 18:02 116046
В Казахстане изменились правила записи на экзамены для получения водительских прав
Новшество внедрено для удобства граждан и направлено на исключение коррупционных рисков
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изменились правила записи на теоретический и практический экзамены для получения водительских прав, сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан".
Теперь записаться на теоретический и практический экзамены в специализированных центрах обслуживания населения можно только через приложение "ЦОН". Это новшество внедрено для удобства граждан и направлено на исключение коррупционных рисков", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что для обеспечения безопасности все пользователи мобильного приложения "ЦОН" проходят двухфакторную аутентификацию: сначала - биометрическую идентификацию, затем подтверждают свою личность с помощью SMS-кода, поступающего с номера 1414.
После кандидату в водители необходимо перейти на вкладку "Запись на экзамен по теории" или "Запись на экзамен по практике". Затем услугополучателю снова поступит SMS-сообщение. К слову, SMS-сообщение будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в базе мобильных граждан", - пояснили в госкорпорации.
Отмечается, что для записи на экзамен через приложение "ЦОН" необходимо заранее обратиться в специализированный центр обслуживания населения для подачи заявки и получить номер заявки.
Ранее сообщалось, что в Алматы усложнят процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права.
17.01.2025, 15:30 104201
Активы более чем на 486 млрд тенге возвращены государству в 2024 году - Антикор
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о принимаемых агентством мерах по противодействию коррупции в стране, а также проинформировал о планах и ключевых задачах на текущий год, в том числе по реализации принципа "закон и порядок", сообщает Акорда.
По словам главы Антикора, в прошедшем году зарегистрировано 1641 коррупционное преступление, установлено 68 фактов системной коррупции, выявлена преступная деятельность 2 ОПГ, в отношении 2 групп вынесены приговоры. В совершении коррупции изобличено 1493 лица, в том числе 229 руководителей различного уровня. Осуждено 914 лиц.
Он также проинформировал Токаева о том, что агентством с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству на сумму 1,12 трлн тенге, в том числе 486,5 млрд - в прошлом году.
Кроме того, в ходе мониторинга государственных закупок и целевого расходования средств Антикор предотвратил нерациональное использование на сумму 87,7 млрд тенге.
Жумагали также рассказал, что по результатам анализа в сфере здравоохранения снижены наценки на лекарства, что окажет положительный эффект в решении социальных проблем и потребностей граждан. По всей стране запущен проект по выдаче бесплатных лекарств пациентам через QR-код, что снижает риски выписки фиктивных рецептов и хищения лекарств, а также экономит бюджетные средства.
Также он проинформировал президента о результатах международного сотрудничества, в том числе о подписании меморандумов с антикоррупционными ведомствами Азербайджана, России, Гонконга, Иордании и Катара. Рассказал, что продолжается работа по реализации рекомендаций ОЭСР, ГРЕКО, в рамках которой в мажилис внесено 2 законопроекта по имплементации передового международного опыта.
В завершение встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшей борьбе с коррупцией в стране.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
18.01.2025, 11:01 18.01.2025, 11:0061886Нурпеисов освобожден от должности вице-министра по ЧС 18.01.2025, 09:2540446Завод по производству ветрогенераторов начали строить в Жетысуской области 18.01.2025, 17:4332051В Казахстанских аэропортах намерены упростить прохождение погранконтроля 18.01.2025, 09:0225331Жители двух областей Казахстана ощутили землетрясение силой два балла 15.01.2025, 17:11180201Крушение самолета близ Актау: Казахстан получил расшифровку черных ящиков 15.01.2025, 19:32173071Пенсионеров истязали в пансионате Павлодара: заведение покинули все постояльцы 16.01.2025, 10:04141361Заказавшему по почте наркотические вещества из Таиланда казахстанцу вынесен приговор 16.01.2025, 11:19137486В Астане и Алматы определили места для крещенских купаний 16.01.2025, 13:39132256Новая юбилейная медаль к 80-летию Великой Победы появится в Казахстане 26.12.2024, 13:09617526Иностранные букмекеры и казино составляют более 60% в секторе азартных игр в Казахстане 26.12.2024, 19:13608011Евгений Ян сообщил о предложениях медиакомпаний написать посты в поддержку единого часового пояса 26.12.2024, 12:24579306В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге 03.01.2025, 07:20540991Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today 25.12.2024, 21:22536366Астрофизик призвал безотлагательно отменить переход на единый часовой пояс в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?