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Итоги развития инфраструктуры в пристоличных селах обсудили в Акмолинской области25.01.2018
Государство  09:36

Кокшетау. 25 января. Kazakhstan Today - В Целиноградском районе Акмолинской области подвели итоги развития инфраструктуры в 2017 году, передает Kazakhstan Today.

В брифинге, посвященном развитию сельских округов, входящих в Астанинскую агломерацию, приняли участие аким Целиноградского района Малгаждар Таткеев и руководители ряда областных ведомств, сообщает управление внутренней политики региона.

По словам главы района, положительные результаты достигнуты в решении насущных вопросов жителей пристоличной зоны, связанных с развитием социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечением жителей водо- и электроснабжением, ремонтом и строительством дорог.

Таткеев также рассказал о принимаемых местным акиматом мерах по улучшению жизни населения и дальнейших перспективах развития пристоличных сел. В районе определены перспективные участки, подводится инженерная инфраструктура. К примеру, в селе Косшы установлено и обустроено 14 водонапорных скважин, в селе Караоткель реконструированы внутрипоселковые сети водоснабжения и водовода от села Акмол до села Караоткель протяженностью 96 километров и 21,3 километра соответственно.

В селе Талапкер завершены работы по строительству подстанции "Талапкер" и сетей электроснабжения, где подключение линий электроснабжения будет производиться поэтапно.

Что касается развития улично-дорожной сети, то в селе Кабанбай батыра в прошлом году проведен капитальный ремонт 15,6 километров дорог, из которых заасфальтировано 12 километров. В 2018 году будет произведен ремонт еще 3,6 километра дорог.


В селах строятся и социальные объекты. Для охвата детей дошкольным образованием в селе Коянды в 2017 году открыто четыре детских сада на 282 места. На стадии разработки проект строительства еще двух детских садов на 560 мест.

Заявлен проект на строительство средней школы на 1 200 мест. В селе Кызыл Суат, учитывая прирост населения, планируется разработка проекта строительство детсада на 140 мест. Проект типовой и будет учитывать местные условия, отмечается в сообщении УВП.

В заключение аким района добавил, что положительная динамика развития наблюдается и в других населенных пунктах.
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