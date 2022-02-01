Из МВД в Министерство труда и соцзащиты передано 20 функций в сфере миграции

НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - С января 2022 года указом главы государства из МВД в министерство труда и социальной защиты населения переданы 20 функций в сфере миграции. Для этого внесены изменения в Трудовой кодекс, законы "О беженцах", "О миграции населения", "О документах, удостоверяющих личность" и "Об органах внутренних дел", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, передана выдача разрешений трудовым иммигрантам, работа с беженцами, полномочия по осуществлению межведомственной координации в области миграции населения, мониторинга миграционных процессов и ряд других, которые не связаны напрямую с обеспечением правопорядка, сообщает Polisia.kz

Работа министерства труда и социальной защиты населения с беженцами в большей степени будет направлена на оказание им социальной помощи, медицинских услуг и образования, а также их трудоустройство.

Аналогичная ситуация с выдачей разрешений трудовым иммигрантам для работы в домашнем хозяйстве физических лиц - так называемых "трудовых патентов", выдаваемых через Центры обслуживания населения.

Все другие виды разрешений на работу иностранцев выдаются местными исполнительными органами, порядок их выдачи определяет министерство труда и социальной защиты населения.

В то же время, контроль за соблюдением беженцами и трудовыми мигрантами установленных правил пребывания в Казахстане по-прежнему сохранен в компетенции полиции. То есть после получения статуса беженца и разрешения на трудовую деятельность у физического лица, услугополучатели в обязательном порядке должны обращаться за получением разрешения на временное проживание в полицию по месту нахождения.