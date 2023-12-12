11.12.2023, 09:12 41196
Из сектора Газа эвакуированы еще 28 граждан Казахстана
Фото: МИД РК
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан доставил дополнительную материальную гуманитарную помощь палестинскому народу и эвакуировал 28 казахстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Министерство иностранных дел совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством здравоохранения РК и казахстанским агентством международного развития KazAID специальным авиабортом доставили партию гуманитарного груза палестинскому народу. Этим же бортом в Казахстан были вывезены 28 человек - граждане РК и члены их семей, которые эвакуированы из сектора Газа", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что после прохождения всех обязательных процедур эвакуированным гражданам Казахстана будет оказана необходимая правовая, медицинская и иная помощь.
Ранее, 17 ноября текущего года, аналогичным образом была благополучно эвакуирована первая группа граждан общим количеством 99 человек.
Гуманитарная помощь, включающая в себя продукты питания, постельные принадлежности, лекарственные средства и медицинские изделия общим весом более 38 тонн, была передана Египетскому Красному Полумесяцу. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ совместно с египетскими властями передаст казахстанскую помощь нуждающимся палестинцам. Казахстан в качестве председателя Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии предоставил дополнительную гуманитарную помощь Палестине, которая также является членом этой организации", - отметили в МИД РК.
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12.12.2023, 21:19 1491
Глава государства подписал поправки в Налоговый кодекс
Фото: Акорда
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства также подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".
17 ноября Министерство национальной экономики РК презентовало основные подходы проекта нового Налогового кодекса рабочей группе совета иностранных инвесторов при президенте РК. В ходе презентации были обсуждены вопросы повышения НДС с 12% до 16%, дифференциации ставки КПН (корпоративный подоходный налог) для высокодоходных отраслей экономики.
12.12.2023, 20:49 2701
Назначен председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Фото: pexels
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Дархан Иманашев назначен председателем правления АО "НК "ҚазАвтоЖол", сообщает пресс-служба компании.
Дархан Иманашев родился 1983 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова, по специальности инженер дорожного движения, а также Карагандинский институт актуального образования "Болашак", по специальности юриспруденция. Магистр технических наук.
Трудовой путь начал в 2004 году дорожным мастером. Занимал различные должности в РГП "Казавтодор", в Министерстве транспорта и коммуникации РК, а также работал заместителем акима Караганды.
12.12.2023, 19:09 5901
Ничего такого не произошло - в правительстве прокомментировали аварии на теплообъектах
Фото: @ete_ekb
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге после заседания правительства Республики Казахстан первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответили на вопросы журналистов о произошедших авариях на объектах теплоснабжения в нескольких городах страны.
Романа Скляра спросили, возможно ли гарантировать, что казахстанцы не останутся без тепла до конца зимы.
Я лично могу это гарантировать. Во многих СМИ пишут, что произошла еще одна трагедия или коммунальный коллапс. Ответственно вам заявляю - ничего такого не произошло", - сказал первый зампремьера Казахстана.
По его словам, КПД котлов на Экибастузской ТЭЦ в сравнении с прошлым отопительным сезоном вырос. Если раньше коэффициент давал 35 Гкал, то сейчас - 100, то есть проектную мощность.
Министр энергетики уверяет, что все случаи авариями не являются, это рядовые технологические нарушения.
По подготовке к зиме во всех этих городах (в Экибастузе, Риддере, Степногорске, Темиртау, Актау, Жанаозене, Балхаше. - Прим. ред.) была проведена достаточно большая работа. Тем не менее исходя из статистики, исходя из опыта работы в начале холодов, как правило, бывают технологические нарушения. В этих случаях аварий не было. Были обычные технологические нарушения", - проинформировал Саткалиев.
Министр и зампремьера объяснили, что в Экибастузе и Темиртау "просто были проблемы с багерной". Основное и резервное оборудование работало. Министерством сразу была обеспечена поставка мазута, то есть оборудование перевели на мазут. В связи с этим было небольшое снижение температурного режима. Которое, по словам спикеров, жители городов даже не почувствовали.
Сразу после устранения нарушений, причем устранения произошли в нормативные сроки, перевели на уголь - температурный режим был восстановлен", - добавил министр энергетики.
ТЭЦ в Экибастузе, как отметил Скляр, полностью реконструирована, все котлы новые. В этом году станция дает 95 градусов, но еще в марте она не могла выдать даже 55 градусов тепла.
В Риддере теплоэлектроцентраль тоже полностью обновлена. Недавняя авария - повреждение кабеля на втором котле. Это нарушение также не привело к отключению потребителей.
Аварии или технологические нарушения будут происходить на сетях, потому что десятилетиями эти проблемы имеются. Допустим, возраст трубы в Актау порядка 50 лет. В 1975 году ее проложили", - прокомментировал Роман Скляр.
Он отметил, что за один-два года эти проблемы решить невозможно. Возможности бюджета, тарифы ограничены. Однако умения и способности коммунальных служб должны позволять ликвидировать эти аварии в установленные сроки, для того чтобы не было дискомфорта у граждан.
Отмечается, что авария на теплосетях в Степногорске произошла на фоне резкого понижения температуры (за сутки на 27 градусов). В ремонт теплосетей, которые там реконструировали, была вложена "беспрецедентно большая сумма для этого города" - 2 млрд тенге из республиканского бюджета. Собственник тепловых сетей инвестировал 1,1 млрд тенге и 4 млрд тенге в реконструкцию ТЭЦ по программе "Тариф в обмен на инвестиции".
Все ремонтные работы были проведены под контролем министерства и акимата, все освоено в полном объеме. Роман Скляр добавил, что последствия могли быть гораздо плачевнее.
В начале года был проведен технический аудит всех ТЭЦ, определен уровень износа, были утверждены инвестиционные программы. В рамках реализации программы с 1 июля мы подняли тарифы. Теперь с 1 января также планируем поднять тарифы для необходимого объема работ, которые включают в себя вопросы, связанные с повышением квалификации, с повышением уровня оплаты труда, удержания специалистов. Системная работа будет проводиться в течение 3-5 лет", - рассказал Алмасадам Саткалиев.
Все необходимые средства как собственников, так и из республиканского, местного бюджета и резерва правительства были выделены в полном объеме. Если брать генерирующие источники, то в ремонтную кампанию, конструкцию станций всего было проинвестировано 146,5 млрд тенге, тогда как в прошлом году цифра была 36 млрд тенге", - проинформировал Скляр.
При этом почти половина из этих средств была потрачена на строительство ТЭЦ-3 в Астане.
Это был долгострой, но в этом году станция была успешно запущена. Кроме того, если на реконструкцию тепловых сетей было затрачено 175,8 млрд тенге, то было отремонтировано 499,7 км тепловых сетей из 14 тысяч имеющихся. В том году отремонтировали только 166 км", - добавил зампремьера.
Он подчеркнул, что износ оборудования в Казахстане в среднем 65%.
Зампремьера спросили, если ТЭЦ действительно работают в штатном режиме, почему же тогда в некоторых домах все еще холодно. Это Роман Скляр объяснил отсутствием должного контроля за радиаторами и окнами. К примеру, в домах постройки 80-90-х годов трубы забиты процентов на 70. Их ни разу не чистили и не промывали.
К сожалению, никто не хочет менять радиаторы или резинки на пластиковых окнах", - добавил он.
Напомним, в минувшие выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения. На фоне происшествий вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов собирается покинуть свой пост.
Вопросы устранения последствий и недопущения нештатных ситуаций на ТЭЦ и теплосетях вне повестки рассмотрены на заседании правительства Казахстана.
12.12.2023, 18:57 4341
В Карагандинской области в госсобственность вернули более 35 га земель
Фото: gov.kz
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Караганда. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура района имени Казыбек би выявила нарушения со стороны местных исполнительных органов при предоставлении земель для коммерческих целей, сообщает прокуратура Карагандинской области.
Акиматом Караганды в нарушение статьи 62-1 закона "О государственном имуществе" взамен ранее изъятых земельных участков предоставлены 14 земельных участков коммерческого назначения для строительства и дальнейшей эксплуатации многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями без проведения процедуры оценки.
По протесту прокуратуры акиматом города требования об отмене вышеуказанного постановления удовлетворены в полном объеме, 14 земельных участков коммерческого назначения общей площадью 4 га стоимостью 158 млн тенге возвращены в государственную собственность", - сообщили в прокуратуре региона.
В другом случае прокуратура района имени Казыбек би выявила неиспользуемые длительное время коммерческие земли. Один из крупных предпринимателей с 2018 года не предпринял меры по освоению предоставленных коммерческих земель общей площадью 32 га. По акту надзора участки кадастровой стоимостью 1,1 млрд тенге возвращены в государственную собственность.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала 2022 года государству возвращены 8,3 млн га земель.
12.12.2023, 16:32 9011
Саткалиев о происшествиях на теплообъектах в семи городах Казахстана: Ни одна ситуация не попадает под аварию
Фото: Акорда
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы устранения последствий и недопущения нештатных ситуаций на ТЭЦ и теплосетях вне повестки рассмотрены на заседании правительства Казахстана.
С прошлой недели с вхождением в Казахстан холодного атмосферного воздуха отмечен ряд технологических нарушений на энергоисточниках и тепловых сетях. В рамках компетенции Министерства энергетики технологические нарушения отмечены только на "Риддер ТЭЦ", ГРЭС-1 ТОО "Bassel Group LLS" в Темиртау и Экибастузской ТЭЦ. По указанным ТЭЦ температурный режим восстановлен в полном объеме. Кроме того, согласно классификации технологических нарушений ни одна из указанных ситуаций не попадает под аварию", - сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
Технологические нарушения на тепловых сетях в городах Степногорске, Балхаше, Актау и Кокшетау были ликвидированы в нормативные сроки. В настоящее время все потребители подключены, отметил министр.
По его словам, максимум потребления электрической мощности в январе 2024 года ожидается на уровне 17 тысяч МВт при собственной генерации 16,5 тысячи МВт.
В свою очередь премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что в случае возникновения аварийных ситуаций акиматам необходимо максимально оперативно реагировать и принимать меры.
Важным моментом является своевременное, объективное и доступное для понимания информирование населения о реальной ситуации и ходе ремонтных и плановых работ. Без этого распространяются слухи и фейки", - отметил премьер.
Глава правительства поручил акиматам регионов совместно с собственниками объектов теплоснабжения обеспечить наличие постоянно действующих ремонтных бригад и запасных частей для оперативного ремонта.
Кроме того, Смаилов потребовал от нацкомпаний КТЖ и "КазМунайГаз" в приоритетном порядке обеспечивать своевременные поставки топлива на тепловые станции и котельные.
Напомним, в минувшие выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения. На фоне происшествий вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов собирается покинуть свой пост.
12.12.2023, 13:19 15901
Названы лауреаты президентской премии "Парыз" и конкурса "Алтын сапа"
Фото: Акорда
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане названы лауреаты премии "Парыз" и конкурса "Алтын сапа" 2023 года, сообщает Акорда.
Лауреаты премии "Парыз":
- Гран-при среди субъектов малого и среднего бизнеса - ТОО "Абай Даулет" из Кызылординской области;
- Гран-при среди субъектов крупного бизнеса - ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие" из области Абай.
Лауреаты конкурса "Алтын Сапа":
- в номинации "Лучший индустриальный проект" - ТОО "ДЕП" из Костанайской области;
- в номинации "Лучший инновационный проект" - ТОО "Cleanfield Kazakhstan" из Мангистауской области.
На торжественной церемонии награждения глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился со стендами, на которых были представлены проект "Одно село - один продукт", а также продукция отечественных компаний.
Ранее глава государства выступил перед участниками церемонии награждения. В своем выступлении президент подчеркнул, что Казахстану необходимо продолжать развивать собственное производство, особенно в области высоких технологий.
Пора стать нацией, которая не только учится, но и может научить других, стать государством, которое не только потребляет, но и производит", - заявил президент.
12.12.2023, 12:11 18446
Предельные цены на автогаз утвердят до конца года в Казахстане
Внесенные изменения не предполагают увеличения цен на сжиженный нефтяной газ на данном этапе
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК разработало методику по установлению предельных розничных цен на сжиженный нефтяной газ, сообщает пресс-служба ведомства.
Изменения внесены в "Правила определения предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан и предельных цен сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж" № 209№", - подчеркивается в сообщении ведомства.
На основании данных правил Министерство планирует утвердить новым приказом предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ до конца декабря 2023 года.
Внесенные изменения не предполагают увеличения цен на сжиженный нефтяной газ на данном этапе. При этом необходимо отметить, что предельные оптовые и розничные цены будут корректироваться с учетом себестоимости производства сжиженного нефтяного газа", - отмечается в пресс-релизе.
Ранее вице-министр энергетики Алибек Жамауов сообщил, что в Казахстане с начала 2024 года планируют повысить цены на сжиженный нефтяной газ. Цены будут повышаться поэтапно.
Уже в первом квартале 2024 года мы ожидаем повышения цены на сжиженный нефтяной газ примерно на 5 тенге за литр. В последующем на протяжении трех лет каждые шесть месяцев мы ожидаем повышения цен", - сообщил Жамауов.
Напомним, потребление сжиженного газа в Казахстане за 9 месяцев текущего года выросло на 25%.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев посоветовал казахстанцам не переводить автомобили на сжиженный нефтяной газ. По его словам, в Казахстане самая низкая цена и эта ситуация долго не сохранится. По его словам, цены на сжиженный газ в Казахстане будут повышены вдвое и постепенно достигнут уровня себестоимости.
Ранее сообщалось, что в Астане ввели ограничения по продаже автогаза из-за дефицита. Также сообщалось о дефиците сжиженного газа на заправках Шымкента.
12.12.2023, 11:21 20516
Спрос с нового собственника будет очень жесткий - Токаев о QARMET
Фото: кадр из видео
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спрос с нового собственника QARMET будет очень жесткий, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз".
На днях по моему поручению успешно решился вопрос перехода Карагандинского металлургического комбината в собственность казахстанской компании. Теперь задача правительства - оказать ей содействие, особенно на начальном этапе работы, а затем спрос с нового собственника будет очень жесткий", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что череда аварий на объектах жизнеобеспечения в разных регионах четко обозначила острую необходимость модернизации инженерной и энергетической инфраструктуры по всей стране.
Эта проблема игнорировалась и не решалась десятилетиями. За короткий срок государство провело аудит и начало системную работу по запуску новых и ремонту действующих генерирующих мощностей, обновлению тепловых сетей и других инженерных коммуникаций. В частности, в этом году реализован масштабный проект, который позволил более чем в два раза увеличить пропускную способность электрических сетей на западе нашей страны", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Президент напомнил, что Казахстан расположен в центре Евразийского континента.
Основные пути с Запада на Восток проходят через нашу страну. Вы должны эффективно использовать эту возможность. Качественные дороги - это основа экономики страны. Мы постоянно развиваем автомобильные и железнодорожные сети. В этом году было построено более 850 километров дорог. В ближайшие три года будет введено в эксплуатацию 1300 километров железных дорог", - заявил глава государства.
Как сообщалось ранее, правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Общая сумма сделки составила $286 млн. Это стоимость двух полностью функционирующих предприятий: основное производству "АрселорМиттал Темиртау" и трубный завод в городе Актау. Позже "АрселорМиттал Темиртау" был переименован в QARMET.
Напомним, вопрос о выборе нового инвестора встал после очередной трагедии на шахте имени Костенко. Ночью 28 октября в шахте произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек. 29 октября было объявлено Днем общенационального траура по погибшим шахтерам.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". В это время с владельцами "АрселорМиттал Темиртау" правительство Казахстана уже вело переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината. Они начались после трагической аварии, которая произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, дочернем предприятии АМТ. 9 декабря 2022 года между правительством Казахстана и ArcelorMittal было подписано соглашение Standstill Agreement, позволяющее казахстанской стороне провести оценку предприятия и аудит.
В рамках данного соглашения для анализа и оценки деятельности АМТ были привлечены международные консультанты для юридического анализа, финансового аудита и технической экспертизы. Однако в ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов.
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