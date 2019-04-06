Из тела заключенного колонии в Мангистауской области извлекли скальпель

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Актау. 5 апреля. Kazakhstan Today - Скальпель извлекли из тела заключенного колонии в Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.

3 апреля 2019 года в Мангистаускую областную больницу был доставлен из колонии пациент с жалобами на боли в области живота. Хирурги, сделав рентгенографию, обнаружили инородное тело в желудке пациента и в оперативном порядке направили его в отделение эндоскопии и функциональной диагностики. В результате врачи отделения эндоскопии без оперативного вмешательства смогли удалить инородное тело (скальпель) из 12-перстной кишки (на границе с тонкой кишкой) пациента", - сообщили в управлении здравоохранения региона.

По словам врачей, острые края скальпеля были обмотаны скотчем, который начал растворяться. Без своевременного вмешательства последствия были бы летальными.

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