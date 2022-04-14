Избран председатель общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса

НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - В Министерстве энергетики РК проведено первое заседание нового состава общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса под председательством министра энергетики РК Болата Акчулакова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее в Министерстве энергетики была создана рабочая группа по формированию состава общественного совета и проведен отбор кандидатов в новый состав, сообщает пресс-служба МЭ РК.

Состав общественного совета сформирован из 20 членов, из которых 12 представителей неправительственных организаций, 3 представителя гражданского общества и 5 членов являются представителями министерства. Выдержан паритет участников согласно закону "Об общественных советах", из которых 2/3 членов являются представителями НПО и гражданского общества. Это руководители ассоциаций нефтегазового комплекса, ученые-ядерщики, юристы и др.

Тем самым собрался качественно новый состав из ведущих профессионалов отрасли и представителей неотраслевых экспертов, которые посредством конструктивного мнения позволят улучшить работу министерства.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы по избранию председателя и секретаря общественного совета, а также обсуждению проектов плана работы на 2022 год и положения об общественном совете.

Путем открытого голосования по результатам общего подсчета голосов председателем общественного совета был избран Болат Ауетаев (8 голосов), который является председателем объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме ассоциации "Казахстанская топливная ассоциация - 1".

В текущем году согласно плану работ будут рассмотрены вопросы поставок газа на внутренний рынок, планы развития электроэнергетической отрасли, в том числе ВИЭ и гидропотенциал, диверсификации маршрутов транспортировки нефти, вопросы строительства АЭС, формирование розничных цен на нефтепродукты, вопросы противодействия коррупции и др.

Членами общественного совета рекомендовано внести изменения в положение об общественном совете в части создания комитетов при общественном совете по вопросам топливно-энергетического комплекса для решения общественно значимых вопросов отраслей Министерства энергетики.