Избран председатель совета директоров АО "НК "КазМунайГаз"

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Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам состоявшегося 14 августа внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) Ернат Бердигулов избран председателем совета директоров (СД) КМГ, - По итогам состоявшегося 14 августа внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) Ернат Бердигулов избран председателем совета директоров (СД) КМГ, сообщает пресс-служба компании.





Ернат Бердигулов в 2010 году получил степень бакалавра по специальности "Государственная политика и международные исследования" в Университете Торонто (Канада), в 2018 году - степень магистра наук по специальности "Деловое администрирование" в Уорикском университете (Великобритания), а в настоящее время проходит обучение в Гарвардском институте развития лидерства (США).





Ранее работал руководителем проектов в Whiteshield Partners, также занимал должность соуправляющего директора по стратегии, устойчивому развитию и цифровизации в АО "Самрук-Қазына", в настоящее время занимает должность управляющего директора по стратегии и управлению активами в АО "Самрук-Қазына".





Прежний председатель СД КМГ, независимый директор Кристофер Уолтон вышел из состава совета директоров с учетом кодекса корпоративного управления КМГ, так как находился в составе СД КМГ в качестве независимого директора более 9 лет.





Мне было очень приятно быть председателем КМГ, работать с тремя отличными председателями правления и сильной командой менеджмента. Я горжусь тем, что было достигнуто, в частности, улучшение управления, безопасности и финансовой стабильности. Я оставляю КМГ со стабильным и прочным фундаментом для будущего", - отметил Крис Уолтон.





В свою очередь председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев сказал: "Крис внес ценный вклад в развитие КМГ за 6 лет своего председательства. Он руководил, обеспечивая правильный и своевременный "тон сверху". Он покидает свой пост с нашей благодарностью и наилучшими пожеланиями на будущее".





Члены СД КМГ Отыншиев Е.М., Карабалин У.С., Мирзагалиев М.М., Жубаев А.С., Аргингазин А.А., Холланд Ф.М. были переизбраны по результатам ВОСА. Также по результатам ВОСА в состав СД КМГ независимым директором избрана Мыншарипова Сая Найманбайкызы.



