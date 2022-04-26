Изменения в Конституцию рассмотрят на ближайшем Конституционном совете

НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Вопросы готовности Казахстана к пожароопасному периоду рассмотрены на заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Совместно с Министерством образования и науки и акиматами необходимо осуществить проверку всех учебных заведений республики на соответствие требованиям пожарной безопасности. Поручаю проверить работоспособность сигнализаций, гидрантов, огнетушителей, пожарных выходов. Необходимо сделать все для безопасности наших детей", - сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Также акиматам регионов поручено продолжить работу по организации пожарных постов и добровольных противопожарных формирований, совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям взять на контроль вопросы обеспечения противопожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях, санаториях и зонах отдыха.

Министерству экологии и акиматам регионов поручено принять меры по повышению уровня пожарно-технического оснащения природоохранных и лесных учреждений, обеспечить готовность сил и средств к оперативному реагированию на природные пожары, а также предусмотреть привлечение авиации к тушению крупных пожаров.

По информации министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, в Казахстане ежегодно регистрируется порядка 800 лесных и степных пожаров. В прошлом году в лесном фонде страны был зарегистрирован 751 пожар, лесная площадь, уничтоженная огнем, составила 167 тысяч гектаров. Только прямой материальный ущерб (без учета вреда экологии) превысил 6 млрд тенге.

Наибольшее число лесных пожаров отмечено в Восточно-Казахстанской (194 случая - 26%), Актюбинской (123 - 16,4%), Павлодарской (114 - 15,2%) и Костанайской (100 - 13,4%) областях", - уточняет пресс-служба правительства РК.

Как показывает анализ причин природных пожаров, только 43% возгораний вызваны природными явлениями и грозовыми разрядами, а более 50% возникли в результате деятельности человека. Высокая пожарная опасность сохраняется и в текущем году.

По данным МЧС РК, с начала года уже зарегистрировано 42 весенних лесных пожара. Общая площадь возгорания составила 668 гектаров.

Согласно прогнозным данным Казгидромета, в предстоящий пожароопасный период температура в среднем составит +30 градусов, а в южной, восточной и западной частях республики прогнозируется засушливость и дефицит осадков с повышением температуры до +40 градусов.

Во всех регионах уже начаты профилактические мероприятия. Сотрудники противопожарной службы возобновляют объезды крестьянских хозяйств, проводят инструктажи среди работников и руководителей, проверяют наличие первичных средств пожаротушения, распространяют специальные памятки с рекомендациями. До конца мая пожарная инспекция МЧС завершит обследование национальных парков и природных заповедников.

По данным министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева, по итогам проведенной проверки установлена удовлетворительная подготовка лесных учреждений к пожароопасному сезону. Вместе с тем отмечается их низкая материально-техническая оснащенность - 68% от нормы.





21 апреля в Павлодаре произошел крупный пожар в школе № 28. Огонь полностью охватил крышу здания на площади 1200 квадратных метров. Пожар не удавалось потушить в течение двух часов. Все учащиеся и педсостав успешно эвакуировались из здания до прибытия пожарных. При пожаре пострадали учительница и восьмиклассница.



