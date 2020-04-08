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Изменился код аэропорта Нур-Султана

07.04.2020, 16:51 8533
Нур-Султан. 7 апреля. Kazakhstan Today - Cогласно специальному уведомлению Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) от 6 апреля текущего года, принято окончательное официальное решение об изменении действующего трехбуквенного кода Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев TSE на NQZ, передает Kazakhstan Today.
 

Министерством была проведена большая работа с руководством и экспертами ИАТА по изменению подходов ИАТА к регулированию и изменению трехбуквенных кодов аэропортов по всему миру. Благодаря проведенной Казахстаном работе, все страны мира получили уникальную возможность внести изменения в трехбуквенные коды своих аэропортов, изменение которых ранее было затруднительным. Вместе с тем нашей страной был проработан вопрос поддержки представителями отрасли собственной инициативы по внесению изменений в Резолюцию ИАТА по регулированию вопросов присваивания и изменения трехбуквенных кодов аэропортов по всему миру", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

 
Как отметили в ведомстве, данное изменение официально вступит в силу с 8 июня 2020 года и во всех системах бронирования авиабилетов, в том числе на билетах, багажных бирках, информационных табло, будет использован новый код аэропорта NQZ.
 

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