Изношенность ТЭЦ в Уральске доходит до 86% - Бектенов

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Уральск. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетил ряд объектов коммунально-энергетического сектора Уральска, где ознакомился с темпами модернизации инфраструктуры, - Премьер-министр РК Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетил ряд объектов коммунально-энергетического сектора Уральска, где ознакомился с темпами модернизации инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства.





В ходе поездки глава правительства посетил предприятие водоснабжения и водоотведения "Батыс Су Арнасы". Премьер-министру доложили, что в 2023 году завершено строительство 6 водозаборных скважин. Вместе с тем существующее водоочистное сооружение имеет высокую изношенность.





Олжас Бектенов обратил внимание руководства региона на поступающие жалобы от жителей на дефицит питьевой воды, особенно летом, и поручил до конца года завершить разработку ПСД по реконструкции водоочистного сооружения с увеличением его производительности до 50 тыс. кубометров в сутки.





Отдельно ряд поручений был дан по ускорению модернизации сетей водоснабжения (износ - 60,5%), водоотведения (износ - 61,3%), а также реконструкции канализационно-насосных станций.





Кроме того, премьер-министр ознакомился с текущей ситуацией на предприятии по производству электрической и тепловой энергии АО "Жайыктеплоэнерго", находящемся в красной зоне риска.





По республике изношенность ТЭЦ достигает 66%, а в Уральске доходит до 86%. Как будет готова проектно-сметная документация, акимат должен внести соответствующую заявку. Будем рассматривать и поэтапно решать", - отметил Олжас Бектенов.