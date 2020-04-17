Волонтеры Jas Otan начали бесплатную раздачу 5 миллионов масок

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Нуждающиеся семьи из наиболее незащищенных слоев населения бесплатно получат защитные маски от Общественного фонда "Birgemiz", учрежденного по инициативе Нурсултана Назарбаева, передает Kazakhstan Today.





В течение нескольких дней волонтеры "Jas Otan" доставят средства индивидуальной защиты более 100 тысячам семей в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Накануне ночью волонтеры расфасовали 5 миллионов масок и уже сегодня начали их доставку наиболее уязвимым с точки зрения вируса слоям населения, в том числе одиноким пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, детям-сиротам, ветеранам, гражданам с особыми потребностями и др.

Ранее по его поручению фондом "Birgemiz" была оказана единовременная помощь в 50 тыс. тенге свыше 152 тыс. семей. В рамках имеющихся средств планируется охватить еще более 200 тыс. нуждающихся семей. С учетом коэффициента семейности помощью будет охвачено порядка 1 млн человек.

При этом, учитывая задачу охвата как можно большего количества нуждающихся, в ходе второй волны акцент будет сделан на те семьи, которые до этого не получали помощи. В ближайшие дни акимами регионов и органами соцзащиты будут отработаны соответствующие списки получателей. Срок оказания помощи – начало мая.

Параллельно молодежным крылом партии "Nur Otan" активизирована работа по доставке продуктовых наборов. Ранее волонтеры "Jas Otan" обеспечили ими уже 56 тыс. нуждающихся семей по всей стране.

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