К 2022 году Казахстан перейдет на стандарт 5G

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на брифинге в СЦХ сообщил, что Казахстан к 2022 году перейдет на стандарт 5G, передает Kazakhstan Today.

По cловам главы МЦРИАП, переход на стандарт 5G будет поэтапным.

До 2022 года запланировано в городах республиканского значения. Тут важно понимать, что никаких резких переходов не будет. Стандарты 3G и 4G будут поддерживаться. Если даже введем 5G, то предыдущие стандарты будут поддерживаться. Это означает, что вы можете использовать свои устройства, которые у вас есть и после ввода 5G", - пояснил Мусин.





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