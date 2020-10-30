МЦРИАП ужесточит контроль за качеством Интернета

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности намерено усилить контроль за качеством связи и интернета, передает Kazakhstan Today.

Чтобы решить проблему и проконтролировать качество Интернета, мы пошли двумя путями. Первое - сервис народного контроля Bailanys.bar. Он сейчас работает, нажав одну кнопку, любой пользователь может зафиксировать данные о скорости в нашей базе данных. Это даёт нам координаты и скорость передачи в той или иной местности по республике. Соответственно, накопив все эти данные в базе, мы видим ситуацию по республике, где имеются зоны со слабым покрытием сигнала. Если этот сервис народного контроля будет распространён и мы зафиксируем все сигналы, то будем знать, куда посылать наших контрольных инспекторов, которые имеют право и полномочия зафиксировать слабость сигнала специальными измерительными устройствами и выписать определённые штрафы. Это позволит нам реагировать на ваши жалобы и на основании этой информации мы можем планомерную работу проводить, чтобы решить все проблемы с Интернетом", - рассказал глава МЦРИАП Багдат Мусин на брифинге в СЦК.

По его словам, Bailanys.bar - не решение, но первый шаг, который позволит улучшить качество. На сегодня уже имеются данные более 50 тысяч таких проверок.

Второй путь - усиление роли регулятора, которое потребует ряда изменений на законодательном уровне.

Для усиления контроля мы будем ужесточать и устанавливать определённые требования по качеству Интернета. Чтобы было "от", а не "до" каких-то мегабайт или гигабит в секунду, а конкретно от определённого низкого параметра качества Интернета, который операторы обязаны предоставлять в той или иной местности", - заявил Мусин.

Он проинформировал, что уже разработаны стандарты распределения радиочастот.

Это нам поможет бороться с латифундизмом определённым, который на сегодня возник и не позволяет нам повысить качество и распределять радиочастоты тем операторам, которые реально нуждаются в них, чтобы повысить качество своих подаваемых сигналов", - пояснил министр.

Кроме того, планируется повысить штрафы для операторов связи.

А ещё без подключения оптоволоконных линий к жилым комплексам, ввод их в эксплуатацию будет запрещён. Уже есть договорённость с Министерством инфраструктурного развития", - добавил спикер.

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