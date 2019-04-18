Алматы. 17 апреля. Kazakhstan Today - Кадровые назначения произведены в прокуратурах Алматы и Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Приказами генерального прокурора от 15 апреля заместителем прокурора города Алматы назначен Нурсултан Ракишев, прокурором Медеуского района города Алматы - Асхат Жакупов, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Ракишев родился в 1984 году. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "правоведение".

Службу в органах прокуратуры начал в 2004 году прокурором управления прокуратуры Астаны. В разное время работал прокурором отдела департамента Генеральной прокуратуры, старшим прокурором управления, помощником прокурора Алматы. Был заместителем прокурора Бостандыкского района, специализированным прокурором по надзору за законностью в исправительных учреждениях Жамбылской области, прокурором Специализированной природоохранной прокуратуры и прокурором Наурызбайского района Алматы.

С июля 2017 года - представитель Генеральной прокуратуры в Российской Федерации.

Жакупов родился в 1977 году. Является выпускником Казахского государственного юридического университета по специальности "правоведение".

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1999 году ведущим специалистом отдела Центра правовой статистики и информации при прокуратуре Алматы. Затем последовательно занимал должности помощника и старшего помощника прокурора Медеуского, Жетысуского районов, прокурором управления прокуратуры Алматы. Был заместителем прокурора Медеуского и Турксибского районов, заместителем начальника управления прокуратуры Алматы.

С 2018 года до настоящего назначения работал начальником управления прокуратуры Алматы.

Вместе с тем в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области проинформировали, что приказом генпрокурора от 15 апреля Адиль Карим назначен заместителем прокурора области.

Карим родился в 1984 году. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "юриспруденция".

Службу в органах прокуратуры начал в 2004 году исполняющим обязанности помощника Уральского транспортного прокурора.

В разное время занимал должности помощника прокурора Уральска, прокурора управления прокуратуры Западно-Казахстанской области, старшего помощника прокурора Бостандыкского района, старшего прокурора управления прокуратуры Алматы, заместителя прокурора Алатауского и Алмалинского районов, прокурора Каратауского района Шымкента.

С июня 2018 года - прокурор Байдибекского района Туркестанской области.

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