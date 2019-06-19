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Кадровые перестановки произошли в КНБ, Нацбюро по противодействию коррупции и Службе госохраны РК

17.06.2019, 11:21 25597
Кадровые перестановки произошли в КНБ, Нацбюро по противодействию коррупции и Службе госохраны РК
Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - В Комитете национальной безопасности РК, Нацбюро по противодействию коррупции и Службе государственной охраны РК произошли кадровые перестановки, передает Kazakhstan Today.
 
Распоряжениями главы государства освобождены: Садыкулов Ануар Тулеуханович от должности заместителя председателя КНБ РК – начальника службы "Арыстан" КНБ РК в связи с переходом на другую работу; Сарсембай Жасулан Аманжолулы - старший инспектор третьего управления первого департамента Службы государственной охраны РК (СГО) от временного исполнения обязанностей заместителя начальника СГО РК - начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы; Сунтаев Кайрат Имятович от должности руководителя Национального бюро по противодействию коррупции Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.
 

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