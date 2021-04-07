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Кадровые перестановки произошли в акимате Павлодарской области

06.04.2021 49249
Кадровые перестановки произошли в акимате Павлодарской области
ПАВЛОДАР. 6 АПРЕЛЯ - Первым заместителем акима Павлодарской области назначен Олег Крук, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Pavlodarnews.kz, Олег Крук будет курировать вопросы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и строительства.
 
Олег Крук родился в 1967 году в Павлодаре. В 1992 году окончил Павлодарский индустриальный институт по специальности "инженер-промтеплоэнергетик".
 
Трудовой путь начал в 1988 году монтером Павлодарской ТЭЦ-3. По окончании вуза продолжил работу на теплоэлектроцентрали, где работал инженером-технологом котельного цеха, а позже - заместителем главного инженера. 
 
В 1997 году Олег Крук стал начальником управления материально-технического снабжения ТОО "Компания CCL-Энерго". 
 
С 1999 по 2002 годы работал в павлодарском филиале ТОО "Северо-Казахстанская энергетическая компания", ТОО "Казснабцентр", ТОО "Казпромресурс", ТОО "Теплоцентр-Северный". 
 
В 2002 году стал директором тепловых сетей ОАО "Павлодарэнерго". 
 
В 2006 году возглавил АО "Павлодарские тепловые сети". 
 
В 2007 году Олег Крук перешел на государственную службу, возглавив департамент энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области. 
 
В 2008 году был назначен заместителем акима Павлодара и проработал в этой должности более четырех лет. Позже работал в частном секторе, занимался предпринимательством. 
 
В 2020 году возглавил палату предпринимателей Павлодарской области, где работал до нынешнего назначения.
 

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