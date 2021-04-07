Кадровые перестановки произошли в акимате Павлодарской области

ПАВЛОДАР. 6 АПРЕЛЯ - Первым заместителем акима Павлодарской области назначен Олег Крук, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , Олег Крук будет курировать вопросы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

Олег Крук родился в 1967 году в Павлодаре. В 1992 году окончил Павлодарский индустриальный институт по специальности "инженер-промтеплоэнергетик".

Трудовой путь начал в 1988 году монтером Павлодарской ТЭЦ-3. По окончании вуза продолжил работу на теплоэлектроцентрали, где работал инженером-технологом котельного цеха, а позже - заместителем главного инженера.

В 1997 году Олег Крук стал начальником управления материально-технического снабжения ТОО "Компания CCL-Энерго".

С 1999 по 2002 годы работал в павлодарском филиале ТОО "Северо-Казахстанская энергетическая компания", ТОО "Казснабцентр", ТОО "Казпромресурс", ТОО "Теплоцентр-Северный".

В 2002 году стал директором тепловых сетей ОАО "Павлодарэнерго".

В 2006 году возглавил АО "Павлодарские тепловые сети".

В 2007 году Олег Крук перешел на государственную службу, возглавив департамент энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области.

В 2008 году был назначен заместителем акима Павлодара и проработал в этой должности более четырех лет. Позже работал в частном секторе, занимался предпринимательством.

В 2020 году возглавил палату предпринимателей Павлодарской области, где работал до нынешнего назначения.

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