Кадровые перестановки произошли в акимате Павлодарской области

Pavlodarnews.kz

ПАВЛОДАР. 4 ИЮНЯ - В управлении энергетики и ЖКХ Павлодарской области сменился руководитель. Должность получил Ержан Салханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ержан Салханов родился в 1984 году в Павлодаре. В 2006 он окончил Павлодарской государственный университет имени Торайгырова по специальности "промышленная теплоэнергетика", а в 2009 году - по специальности "юриспруденция", сообщает Pavlodarnews.kz

Ержан Салханов начал трудовой путь в 2007 году с должности оператора в Павлодарском центре информатизации и тестирования Агентства по делам государственной службы РК. В том же году перешел в управление энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области в качестве главного специалиста.

В 2009 году был назначен экспертом в столичном департаменте развития электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов.

В 2010 году перешел на работу в Министерство индустрии и новых технологий, где проработал до 2014 года, дослужившись до руководителя управления энергоэффективности при департаменте энергосбережения и энергоэффективности.

В 2014 году перешел на работу в Национальную палату предпринимателей на должность эксперта Секретариата комитета энергетики. В том же году стал руководителем управления по развитию возобновляемых источников энергии ТОО "Samruk - Green Energy".

Начиная с 2015 года, работал в различных структурах квазигосударственного и частного сектора - АО "Самрук-Энерго", ТОО "Qaz Appartment Service Company", АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности".

В 2019 году вернулся в Павлодар и был назначен заместителем областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

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