Кадровые перестановки произошли в АО "ФНБ "Самрук-Казына"

НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Как сообщает департамент по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО "ФНБ "Самрук-Казына", кадровые назначения приняты в соответствии со Стратегией развития Фонда и новой организационной структурой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Управляющим директором по управлению активами назначен Болат Акчулаков. Управляющим директором по связям с общественностью и правительством - Марат Айтенов.

Ернар Жанадил, ранее занимавший пост соуправляющего директора по экономике и финансам, назначен управляющим директором по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству.

Ерлан Дурмагамбетов - управляющим директором по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации. Соуправляющим директором - Ернат Бердигулов.

Назира Нурбаева заняла пост управляющего директора по экономике и финансам. Мухтар Тажигалиев - управляющего директора по корпоративному управлению и социально-трудовым отношениям.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства