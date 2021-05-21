Кадровые перестановки произошли в Минэкологии

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НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ -Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, постановлением правительства РК Ерлан Нысанбаев освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК согласно поданному заявлению, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ерлан Нысанбаев родился в 1961 году в Алматинской области. Окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельхозинститут, Казахский национальный педагогический университет имени Абая.

Трудовую деятельность начал в 1983 году. В различные годы работал в коммерческом секторе и государственных структурах.

С 2014 по 2019 годы - вице-министр сельского хозяйства РК.

С июля 2019 года и по настоящее время занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Постановлением правительства РК Алия Шалабекова назначена на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Алия Шалабекова родилась в 1976 году в Костанайской области. Окончила Казахскую государственную академию управления, Казахский государственный юридический университет, Академию госуправления при президенте РК, Колумбийский университет.

Трудовую деятельность начала в 1998 году в должности главного специалиста финансового отдела департамента финансового и ресурсного обеспечения Министерства юстиции РК.

С 1999 по 2008 годы - занимала различные должности в структуре Министерства юстиции РК.

С 2008 по 2012 годы - работала на руководящих должностях в Агентстве по управлению земельными ресурсами РК.

С мая по июль 2012 года - заведующий сектором аналитики и координации высшей партийной школы НДП "Нур Отан".

С июня по октябрь 2014 года - исполняющая обязанности директора департамента международного сотрудничества Министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов РК.

С 2014 по 2019 годы - занимала руководящие должности в Министерстве энергетики РК.

С 2019 по 2020 годы - директор департамента экологической политики и устойчивого развития МЭГПР РК.

С мая 2020 года и по настоящее время работала директором департамента трансграничных рек МЭГПР РК.

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