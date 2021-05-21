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Кадровые перестановки произошли в Минэкологии

20.05.2021 8020
Кадровые перестановки произошли в Минэкологии
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ -Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, постановлением правительства РК Ерлан Нысанбаев освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК согласно поданному заявлению, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ерлан Нысанбаев родился в 1961 году в Алматинской области. Окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельхозинститут, Казахский национальный педагогический университет имени Абая. 
 
Трудовую деятельность начал в 1983 году. В различные годы работал в коммерческом секторе и государственных структурах. 
 
С 2014 по 2019 годы - вице-министр сельского хозяйства РК. 
 
С июля 2019 года и по настоящее время занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.
 
Постановлением правительства РК Алия Шалабекова назначена на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК. 
 
Алия Шалабекова родилась в 1976 году в Костанайской области. Окончила Казахскую государственную академию управления, Казахский государственный юридический университет, Академию госуправления при президенте РК, Колумбийский университет. 
 
Трудовую деятельность начала в 1998 году в должности главного специалиста финансового отдела департамента финансового и ресурсного обеспечения Министерства юстиции РК. 
 
С 1999 по 2008 годы - занимала различные должности в структуре Министерства юстиции РК. 
 
С 2008 по 2012 годы - работала на руководящих должностях в Агентстве по управлению земельными ресурсами РК. 
 
С мая по июль 2012 года - заведующий сектором аналитики и координации высшей партийной школы НДП "Нур Отан". 
 
С июня по октябрь 2014 года - исполняющая обязанности директора департамента международного сотрудничества Министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов РК.
 
С 2014 по 2019 годы - занимала руководящие должности в Министерстве энергетики РК. 
 
С 2019 по 2020 годы - директор департамента экологической политики и устойчивого развития МЭГПР РК. 
 
С мая 2020 года и по настоящее время работала директором департамента трансграничных рек МЭГПР РК.
 

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