01.08.2025, 20:38 33266
Кадровые перестановки произошли в Минкульте
Освобожден от должности председатель Комитета по информации
Рассказать друзьям
Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра культуры и информации Мейрлан Раханов освобожден от должности председателя Комитета по информации, сообщает пресс-служба правительства.
Мейрлан Раханов родился в 1988 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
Трудовую деятельность начал в 2011 году в отделе внутренней политики акимата Караганды.
В 2012 году работал ведущим специалистом налогового управления Карагандинской области.
С 2012 по 2013 годы - главный специалист управления внутренней политики акимата Карагандинской области.
С 2013 по 2016 годы - эксперт, главный эксперт управления печатных СМИ Комитета информации.
С 2016 по 2021 годы - эксперт, консультант, инспектор пресс-службы президента РК.
С июля 2021 года по декабрь 2023 года - заведующий сектором пресс-службы президента РК.
4 января 2024 года был назначен председателем Комитета информации Минкультуры и информации РК.
новости по теме
02.08.2025, 09:04 296
Президент РК примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Она состоится в Туркменистане
Рассказать друзьям
Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
5 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая состоится в Авазе (Туркменистан)", - сообщила пресс-служба Акорды.
01.08.2025, 20:49 33446
Назначен председатель комитета атомного надзора
Фото: Агентство РК по атомной энергии
Рассказать друзьям
Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Дархан Алиакпаров назначен председателем комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии, сообщает пресс-служба ведомства.
Дархан Алиакпаров трудовую деятельность начал в 2008 году на Жезказганской теплоэлектроцентрали ТОО "Корпорация "Казахмыс".
С 2014 года работает в системе атомного и энергетического надзора и контроля. Занимал различные должности в территориальном департаменте по Астане - от главного специалиста до заместителя руководителя и руководителя департамента. Позднее возглавлял управление мониторинга, координации территориальных подразделений и работы с обращениями физических и юридических лиц Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики.
С 2020 года занимал должность заместителя председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики.
Ранее приказом министра культуры и информации Мейрлан Раханов освобожден от должности председателя Комитета по информации.
01.08.2025, 16:01 50511
Токаев поручил министру обороны усилить боевой потенциал ВС
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент - верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о деятельности оборонного ведомства за первое полугодие 2025 года, сообщили в пресс-службе Акорды.
Министр обороны Казахстан Даурен Косанов сообщил о состоянии боевой готовности армии; итогах весенней призывной кампании; мерах по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания и социального обеспечения военнослужащих; доложил о ходе исполнения поручений президента", - говорится в сообщении.
В частности, главе государства было доложено о работе по повышению мобильности войск; развитию противовоздушной обороны, территориальных войск, подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), военной инфраструктуры; по размещению государственного оборонного заказа.
Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему повышению боевого потенциала Вооруженных сил", - проинформировали в Акорде.
Также президент отметил важность реализации комплексных мер, направленных на обеспечение безопасности воинской службы, профилактику гибели и травматизма военнослужащих.
01.08.2025, 13:50 56671
Новый регламент правительства утвердили в Казахстане
В документе, в частности, прописаны сроки исполнения поручений и принятия законодательных поправок
Рассказать друзьям
Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвержден новый регламент правительства, в котором, в частности, определены сроки исполнения поручений и принятия законодательных поправок.
Новый пункт регламента гласит, что после поручения премьер-министра о необходимости принятия законодательных поправок ответственный госорган должен в двухнедельный срок выработать видение процесса исполнения и его этапов.
Также в законе определены конкретные процедуры законотворческого процесса, предусмотренные законодательством РК, с четко регламентированными сроками их реализации.
Выработанные подходы с соответствующими обоснованиями направляются на согласование в Министерство юстиции, где согласуются в течение трех дней.
Далее ответственный госорган вносит согласованные подходы на имя руководителя аппарата правительства с обязательным обоснованием причин применения указанных подходов, после чего, в случае согласия, определяется срок их реализации.
Также в документе прописан регламент заключений правительства на проекты законов, инициированных депутатами парламента.
Вынося заключение, разработчик прилагает к нему в электронном виде копию протокольного решения Межведомственной комиссии, копии писем прямо заинтересованных государственных органов, а также министерств юстиции, национальной экономики и финансов за подписью первого руководителя государственного органа либо уполномоченного им должностного лица.
При необходимости к проекту заключения правительства разработчиком прикладываются финансово-экономические расчеты в части возможного сокращения поступлений или увеличения расходов республиканского и местных бюджетов или Национального фонда.
Проект заключения правительства вносится в аппарат правительства на государственном и русском языках в формате электронного документа не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации", - говорится в документе.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
01.08.2025, 12:32 57986
Токаев поздравил работников транспортной отрасли Дополнено
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил работников транспорта с профессиональным праздником, сообщает Акорда.
По словам главы государства, транспортная отрасль имеет стратегическое значение для Казахстана.
Наша страна обладает огромным, можно сказать, уникальным потенциалом в этой сфере. Казахстан выступает одним из ключевых транзитных узлов Евразии. В настоящее время большая работа ведется по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, обеспечивающего доставку грузов между Китаем, Центральной Азией и Европой. В прошлом году в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь" совместно с Китаем был открыт транспортно-логистический центр в городе Сиане. Несомненно, этот шаг способствует увеличению объема международных грузоперевозок", - напомнил Токаев.
Он добавил, что в стране идет последовательная модернизация инфраструктуры транспортных коридоров.
Открываются логистические центры и склады, активизировалось строительство железнодорожных магистралей. Уверен, подобные масштабные меры позволят не только нарастить объемы внешней торговли, но и будут способствовать экономическому росту страны", - заявил президент.
По его словам, транспортная отрасль должна быть передовой, современной и конкурентоспособной.
Еще одним ключевым направлением, требующим особого внимания, по мнению Токаева, является машиностроительный сектор.
Необходимо сконцентрироваться на развитии местного производства с привлечением передовых мировых компаний. В настоящее время в Казахстане работают ведущие зарубежные корпорации. В начале года я посетил предприятие по производству электровозов в Астане, на котором выпускаются грузовые и пассажирские электровозы, а также запчасти к ним. Особо хотел бы отметить, что на заводе трудятся отечественные специалисты. Государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку таким важным проектам", - добавил президент.
Еще одной задачей отечественной транспортной политики является дальнейшее развитие авиасообщения.
Мы предпринимаем системные усилия, чтобы постоянно расширять географию полетов. В настоящее время Казахстан имеет прямое авиасообщение c более 30 странами. Но этого, с учетом потенциала нашего государства, недостаточно, работа в данном направлении будет продолжена", - сообщил глава государства.
Он поблагодарил всех работников транспортной отрасли.
Безупречно исполняя свои обязанности, работники транспортной отрасли принимают активное участие в деле государственной важности. Убежден, что вы и впредь будете служить на благо Родины", - заявил президент.
На торжественной церемонии президент присвоил звание "Қазақстанның Еңбек Ері" ветерану национальной компании "Қазақстан темір жолы" Калтаю Самбетову, чей непрерывный трудовой стаж в отрасли составил 66 лет. Ветерану вручили знак особого отличия - Золотую звезду и орден "Отан".
Также глава государства торжественно вручил группе граждан государственные награды за большой вклад в развитие транспортной отрасли, становление и модернизацию инфраструктуры путей сообщения страны
Почетное звание "Қазақстанның көлік саласының еңбек сіңірген қайраткері" было присвоено ветеранам труда Борису Исинаманову, Владимиру Аверкину, Канату Шаймину и Андрею Горвату.
Дополнено 01.08.2025, 14.54
В преддверии Дня работников транспорта премьер-министр Олжас Бектенов от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поздравил специалистов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и вручил государственные награды, сообщает пресс-служба главы правительства.
Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед нами задачу - увеличить потенциал транспортного сектора и развивать Казахстан как надежный транзитный хаб. В этом контексте важен упорный труд специалистов отрасли, которые обеспечивают безопасную и бесперебойную перевозку пассажиров и грузов. Отечественная транспортная отрасль по итогам первых 6 месяцев текущего года показала динамичный рост - на 22,7%. Это результат самоотверженного труда и добросовестной работы таких специалистов и ветеранов отрасли, как вы", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Отмечены масштабные меры по модернизации инфраструктуры, цифровизации и повышению транзитного потенциала Казахстана. В настоящее время ведется ремонт 13 тысяч километров автодорог, строится более 1,3 тысячи километров новых железнодорожных линий, современные логистические хабы и аэропорты. К 2029 году планируется увеличить объем транзитных грузов, проходящих по территории страны, до 100 млн тонн. Особое внимание уделено развитию мультимодальных маршрутов, включая Транскаспийский транспортный коридор - для реализации данного проекта модернизируются порты Актау и Курык.
Премьер-министр подчеркнул, что в целом казахстанская транспортная отрасль становится все более технологичной и клиентоориентированной за счет внедрения новых цифровых решений, в том числе автоматизированных систем управления, цифровой диспетчеризации.
01.08.2025, 11:47 61546
Более 270 тысяч казахстанцев обратились за процедурой банкротства
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 марта 2023 года более 270 тысяч граждан обратились за процедурой банкротства, сообщает департамент государственных доходов Мангистауской области.
262 тысячи заявлений поданы в рамках внесудебной процедуры. При этом по 193 тысячам заявлений (73%) установлены несоответствия входным критериям, что послужило основанием для отказа. Основные причины - наличие личного имущества у заявителя, несоответствие по сумме задолженности и сроку неплатежа, а также отсутствие процедуры урегулирования долга с кредитором", - пояснили в департаменте.
В ведомстве напомнили, что в целях упрощения процедуры внесудебного банкротства были внесены изменения в законодательство от 19 июня 2024 года и 30 июня 2025 года.
Первая волна изменений:
- исключила из перечня обязательных документов подтверждение урегулирования задолженности с кредитором;
- сняла необходимость указывать сведения о кредиторе и сумме долга - информация теперь запрашивается напрямую из кредитных бюро;
- расширила перечень кредиторов, участвующих в процессе внесудебного банкротства.
Последние изменения, которые вступят в силу в сентябре 2025 года, предусматривают:
- освобождение от обязательства проводить урегулирование долгов по договорам банковского займа и микрокредитования, заключенным до 1 января 2025 года;
- прекращение всех обязательств перед кредиторами после завершения процедуры, вне зависимости от отражения долгов в кредитной истории.
В департаменте также озвучили результаты реализации закона на 1 июля 2025 года.
Из числа получивших отказ ранее 6795 граждан повторно подали заявление спустя 3 месяца после устранения причин несоответствия и были признаны банкротами", - сообщает ДГД.
На сегодняшний день статус банкрота официально получили 34 тысячи граждан, в том числе:
- 2031 - получатели адресной социальной помощи,
- 10 451 - не исполняли долговые обязательства более 5 лет.
В рамках судебной процедуры банкротства и восстановления платежеспособности из 10 тысяч поступивших заявлений признаны банкротами 225 граждан, в процессе восстановления платежеспособности находится 181 гражданин.
Таким образом, более 34 тысяч казахстанцев смогли избавиться от чрезмерной долговой нагрузки и вернуться в активную экономическую жизнь. Среди них 1248 граждан зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Согласно налоговой отчетности за 2024 год, их совокупный доход составил 202,8 млн тенге, сумма начисленных налогов - 16 млн тенге.
В ДГД уточнили, что приведенные данные охватывают только граждан, зарегистрированных в качестве ИП.
31.07.2025, 19:08 101701
Со дня образования Улытауской области акимат не создал ни одной водоохраной зоны
На территории региона находятся 68 водоемов и водохозяйственных сооружений
Фото: прокуратура Улытауской области
Рассказать друзьям
Жезказган. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированная природоохранная прокуратура Улытауской области проанализировала состояние законности применения водного законодательства, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Анализ показал, что на территории региона находятся 68 водоемов и водохозяйственных сооружений. Несмотря на то что с момента образования Улытауской области прошло 3 года, акимат на всех водных объектах не установил водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования.
Неустановление водоохранных зон и полос противоречит требованиям водного законодательства и может привести к загрязнению, засорению и истощению вод. Отсутствие водоохранных зон и полос также негативно повлияло на строительство новых объектов и привлечение инвестиций, создавая административные барьеры", - подчеркнули в ведомстве.
По результатам рассмотрения внесенного акта надзора акиматом области на 30 крупных водных объектах Улытауской области установлены водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования.
За допущенные нарушения законности к дисциплинарной ответственности привлечен исполняющий обязанности руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования региона.
Работа по установлению водоохранных зон и полос для других водоемов продолжается и находится на контроле прокуратуры.
31.07.2025, 17:42 102461
Массовые ДТП на платных дорогах прокомментировали в "КазАвтоЖоле"
Рассказать друзьям
Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве председатель правления АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев ответил журналистам, кто признан виновным в массовых дорожно-транспортных происшествиях на платных дорогах, передает корреспондент.
Если говорить про дорогу Астана - Щучинск, про ДТП, которое произошло 3 января в 11.30. Там порядка 97 автомобилей стали участниками ДТП. По данному ДТП возбуждено уголовное дело. Идут судебные процессы, еще виновных не определили, процесс идет", - сказал спикер.
По его словам, органы дорожной полиции осуществили все необходимые мероприятия для безопасного проезда. Камеры зафиксировали, что некоторые участники движения превышали скорость.
На автодороге Алматы - Конаев участниками ДТП стали порядка 17 автомобилей. Там на тот момент было ограничение движения из-за тумана. Также были факты превышения скоростного режима участниками дорожного движения", - дополнил глава "КазАвтоЖола".
Ранее сообщалось, что В Казахстане выросло число ДТП на более чем 50% за полгода.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
01.08.2025, 09:23Прорыв плотины в Актюбинской области: осужден сотрудник акимата 01.08.2025, 11:4759351Более 270 тысяч казахстанцев обратились за процедурой банкротства 01.08.2025, 12:3257891Токаев поздравил работников транспортной отрасли 01.08.2025, 13:5054476Новый регламент правительства утвердили в Казахстане 01.08.2025, 15:0249601Прямой рейс запустили между Алматы и Пекином 30.07.2025, 16:42160161Зачем в Алматы покрасили газон 30.07.2025, 20:35152476Air Astana и China Southern Airlines подписали соглашение о код-шеринге 30.07.2025, 16:22131826В Алматы часть улицы Пушкина станет пешеходной аллеей 29.07.2025, 20:34129861В Алматы прошла презентация 138-й Кантонской ярмарки 30.07.2025, 12:25124256Суд удовлетворил представление о сокращении срока наказания Байжанову 03.07.2025, 15:50732526Список вузов для обучения по стипендии "Болашак" расширили в Казахстане 03.07.2025, 14:31732066Регулярные рейсы запустят из Астаны в Бодрум 03.07.2025, 08:11706181Осадки и сильная жара ожидаются в Казахстане в четверг 04.07.2025, 17:12679246Как зарегистрировать номер телефона в базе мобильных граждан через eGov 05.07.2025, 09:06619341Депутат выступил против возведения 40-этажного здания в Алматы
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?