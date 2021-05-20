Кадровые перестановки произошли в Минсельхозе

Фото пресс-службы премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра, постановлением правительства РК Нурбек Даирбеков освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан согласно поданному заявлению, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нурбек Даирбеков родился в 1973 году в Алматы. Окончил Новосибирский государственный университет имени Ленинского комсомола, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 1994 году. В различные годы работал в коммерческом секторе и государственных структурах.

С апреля по ноябрь 2019 года - управляющий директор АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация".

С ноября 2019 года и по настоящее время работал вице-министром сельского хозяйства РК.

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