Как будут работать органы государственных доходов Алматы в связи с усилением карантинных мер

АЛМАТЫ. 3 АВГУСТА - Департамент государственных доходов по городу Алматы, в связи с усилением карантинных мер, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции сообщает, что со 2 августа текущего года в районных управлениях государственных доходов и таможенных постах устанавливается особый порядок обслуживания налогоплательщиков и участников ВЭД, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Оказание государственных услуг, реализованных в электронном виде посредством портала "электронного правительства", Кабинета налогоплательщика, информационных систем органов государственных доходов, будет осуществляться исключительно в электронном виде", - сообщили в ведомстве.

Оказание государственных услуг, не реализованных в электронном виде, будет осуществляться в явочном порядке по очереди, путем предварительного электронного бронирования двумя способами:

посредством портала "электронного правительства" через сервис подачи обращений;

в явочном порядке на бумажных носителях посредством предварительного электронного бронирования времени посещения через мобильное приложение "e-Salyq Azamat" или сайт "kgd.gov.kz".

Получить талон для обслуживания возможно, путем предварительного электронного бронирования через мобильное приложение "e-Salyq Azamat" или сайт Комитета государственных доходов "kgd.gov.kz", в разделе "Электронные услуги" - "Онлайн-бронирование", путем ввода ИИН.

Время посещения УГД и ДГД с 09.00 до 18.30 с перерывом на обед, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Для получения консультации в районных управлениях и таможенных постах, необходимо обращаться по следующим номерам телефонов:

Контакт-центр 1414-3

УГД по Ауэзовскому району - 3032569, 87071804133, 87776147667

УГД по Бостандыкскому району - 2754824, 87471676449, 87751675994

УГД по Жетысускому району - 2794265, 87474381783, 87773496856

УГД Парк информационных технологий (ПИТ) - 2798957, 87776926666, 87472676950

УГД по Алмалинскому району - 2676980, 87004111430, 87086096981

УГД по Турксибскому району - 2215849, 87019600041, 87759931570

УГД по Медеускому району - 2671565, 87010936009, 87479936009

УГД по Алатаускому району - 2998461, 87784178282, 87781289656

УГД по Наурызбайскому району - 2217253, 87071629670, 87082878176

Таможенный пост "Алматы - Центр таможенного оформления" - 2598168, 87772585822, 87018053355

Таможенный пост "Жетісу" - 3888975, 87788280133, 87017881388

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