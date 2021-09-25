Как будут решаться жилищные проблемы молодых семей, рассказал Байбек в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. 24 СЕНТЯБРЯ - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек в рамках рабочих поездок по регионам посетил ряд объектов в Северо-Казахстанской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева нами контролируются 217 дорожных карт по исполнению предвыборных обещаний в каждой области, городе и районе. Так, озвученная главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборная программа "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" в регионах реализована уже на 14%", - отметил Бауыржан Байбек.

По его словам, с начала года построено порядка 9 млн квадратных метров жилья, открыты 131 школа, 70 детских садов и 22 медицинских объекта. Трудоустроено на постоянные рабочие места более 200 тысяч человек. Запущено 89 предприятий с привлечением инвестиций на 837 млрд тенге.

В Северо-Казахстанской области из запланированных 1134 мероприятий исполнено уже 26%. К примеру, в текущем году будут запущены 10 молочно-товарных ферм, строятся 2 откормочные площадки на 13 тыс. голов, 2 птицефабрики и так далее.

С учётом проживания на селе более 40% граждан нашей страны в рамках проекта Елбасы "Ауыл - Ел бесігі" создаются условия для развития села, улучшения жизни сельских жителей. Поэтому вместе с председателем филиала, акимом области Кумаром Аксакаловым, он ознакомился в Айыртауском районе с ходом строительства молочно-товарной фермы ТОО "Эдемі Астык" стоимостью более 1 млрд тенге.

У поселка, где расположено крестьянское хозяйство, интересная история. В 2004 году из-за оттока населения село Прекрасное, по сути, прекратило свое существование. В 2011 году депутат областного маслихата от партии Nur Оtan Бахыт Кусаинов вернулся сюда, начав разводить скот. С учётом успешности проекта депутат стал активно поддерживать программу переселения из трудоизбыточных регионов. Так, на данный момент уже построено 14 домов, ведется строительство еще 10", - написал Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в рамках предвыборной программы данному вопросу также уделено особое внимание. Для прибывающих по программе "С дипломом в село" молодым специалистам будут выделяться льготные кредиты на приобретение жилья. На уровне регионов будут разработаны программы по решению жилищных проблем молодых семей. В целом по стране ежегодно активными формами занятости будет охвачено до 700 тыс. человек.

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