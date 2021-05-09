Как иностранцы могут получить ИИН в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 8 МАЯ - На публичном обсуждении до 24 мая 2021 года находится проект приказа "О внесении изменений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 258 "Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранцам, временно пребывающим в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для получения государственной услуги физические лица либо его представитель по нотариально заверенной доверенности (услугополучатели) обращаются в территориальные органы полиции (услугодатель) через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" или через портал", - говорится в документе.

Услугополучатель предоставляет следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

2) документ, удостоверяющий личность. В случае, если в документе, удостоверяющем личность иностранца, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество (при его наличии), место рождения) на кириллице, необходимо приложить копию перевода документа на кириллицу.

При обращении через портал:

1) электронный запрос, удостоверенный электронной цифровой подписью представителя услугополучателя;

2) электронная копия документа, удостоверяющего личность иностранца. В случае, если в документе, удостоверяющем личность иностранца, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество (при его наличии), место рождения) на кириллице, необходимо приложить электронную копию перевода документа на кириллицу.

Срок оказания услуги со дня сдачи пакета необходимых документов - один рабочий день. Максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов в Госкорпорацию - 15 минут, время обслуживания - максимум 20 минут.

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