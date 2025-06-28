27.06.2025, 18:10 26501
Как изменятся правила пересечения границы для транспорта
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов РК разработало проект поправок, направленных на совершенствование порядка пропуска транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу с использованием электронной очереди, передает корреспондент агентства.
Основные положения включают:
- введение ответственности пользователей за недостоверные данные и неиспользование брони посредством блокировки учетных записей и механизма гарантийного обеспечения;
- закрепление за местными исполнительными органами обязанности по созданию зон ожидания вблизи пунктов пропуска;
- разграничение внеочередного и ускоренного порядка пропуска с введением отдельного платного режима для ускоренного прохождения;
- создание отдельного слота для приоритетных категорий грузов (животные, скоропортящиеся, опасные);
- уточнение технических механизмов фотофиксации, идентификации, взаимодействия с государственными базами данных (в том числе VIN и страховка);
- установление ограничений на многократное бронирование и расширение возможностей переноса времени брони при сохранении прозрачности и управляемости процесса.
В целях упорядочивания функционирования электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска и повышения ее пропускной эффективности министерством подготовлены изменения в действующие правила, направленные на устранение технических и процедурных узких мест, выявленных в ходе правоприменительной практики", - говорится в документе.
Отмечается, что были учтены неоднократные обращения участников внешнеэкономической деятельности и "предлагаемые изменения обеспечат большую прозрачность, дисциплину и предсказуемость при планировании маршрутов и времени прохождения пунктов пропуска".
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27.06.2025, 20:35 20031
Казахстан завершил эвакуацию своих граждан из стран Ближнего Востока
Фото: МИД РК
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана при содействии государственных органов и зарубежных партнеров завершило очередной этап эвакуации граждан Казахстана из Израиля и Ирана, сообщает пресс-служба МИД РК.
25 июня посольства Казахстана в Израиле и Египте организовали эвакуацию 37 человек, в том числе 13 граждан Кыргызстана и России. 26 июня эта группа благополучно вернулась в Казахстан рейсом авиакомпании SCAT по маршруту Каир - Шымкент. На сегодня общее число эвакуированных из Израиля составило 103 человека.
Из Ирана при содействии посольств РК в Тегеране, Ашхабаде, Баку и Ереване с момента эскалации ситуации в регионе успешно эвакуированы 233 гражданина Казахстана. Из них 135 человек выехали через Туркменистан, 25 - через Азербайджан, 73 - через Армению.
Кроме того, в период с 23 по 25 июня в связи с временным закрытием воздушного пространства значительное число граждан Казахстана, находившихся в Катаре и ОАЭ, не смогли своевременно вернуться на родину. Загранучреждения РК в этих странах оказали всестороннюю консульско-правовую помощь и иную поддержку в урегулировании возникших вопросов и скорейшем возвращении соотечественников. С 24 по 27 июня при содействии диппредставительств страны из Катара и ОАЭ в Казахстан были возвращены более 1900 граждан.
Напомним, Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня.
Государства ШОС осудили военные удары Израиля по Ирану, заявив, что подобные агрессивные действия наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности.
В МИД РК обратились к казахстанцам в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
27.06.2025, 18:41 24876
Олжас Бектенов избран председателем совета ЕАБР
Фото: ЕАБР
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание совета Евразийского банка развития. Рассмотрены итоги работы организации за 2024 год и актуальные вопросы текущей деятельности.
Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов доложил о реализации ключевых показателей стратегии на 2022-2026 годы. По итогам 2024 года накопленный инвестиционный портфель достиг отметки в $16,5 млрд, объем инвестиций увеличился почти на $700 млн по сравнению с предыдущим годом и составил $2,4 млрд. Доля проектов с вкладом в достижение целей в области устойчивого развития превысила 30%, что в 2 раза больше целевых показателей. ЕАБР существенно нарастил проектный портфель технического содействия - в 2024 году данный показатель вырос на 76% и достиг исторического максимума.
Согласно отчету правления, инвестпортфель банка в Казахстане достиг $7,2 млрд, в него вошли 116 проектов, включая текущие 43 на $2,9 млрд. Также отмечен рост инвестиций в инициативы Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Всего к 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР - 305 проектов.
По итогам первого полугодия 2025 года план по инвестициям на текущий год выполнен - объем новых подписаний составил почти $2,1 млрд. Потенциальный объем подписания проектов в высокой степени готовности превышает $4 млрд.
Следует отметить, что к соглашению об учреждении ЕАБР официально присоединился Узбекистан. В ходе заседания министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов выразил готовность к активному взаимодействию с банком.
ЕАБР продолжает укреплять свои позиции как ключевой институт развития в Евразии, - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов. - Сейчас банк готовится к открытию офиса в Ташкенте. Это расширяет возможности для реализации масштабных интеграционных проектов".
По итогам заседания принят ряд решений, в том числе организационного и финансового характера. По предложению членов совета премьер-министр РК Олжас Бектенов избран председателем совета ЕАБР. Заместителем председателя назначен министр финансов РК Мади Такиев.
27.06.2025, 17:10 29806
В 2026 году Высший Евразийский экономический совет пройдет в Казахстане
Фото: Акорда
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Минск. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске, сообщили в пресс-службе Акорды.
На встрече были обсуждены актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС, а также перспективы дальнейшего наращивания взаимодействия в таких ключевых направлениях, как промышленность, транспорт и логистика, аграрный сектор, цифровизация и искусственный интеллект", - говорится в сообщении.
В ходе заседания выступили президент Ирана Масуд Пезешкиан (в формате видеообращения), президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, а также первый заместитель премьер-министра Монголии Учрал Ням-Осорын.
В следующем году председательство в ВЕЭС переходит к Республике Казахстан.
В завершение ВЕЭС был подписан ряд документов, в том числе соглашения о торговле с Монголией и об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами.
Ранее главы государств - члены Евразийского экономического союза в узком составе обсудили перспективы развития экономической интеграции.
27.06.2025, 16:04 33796
Сферу на территории EXPO в Астане передали в ведение Минцифры
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сферу "Нұр әлем" на территории EXPO в Астане передали в ведение Министерства цифрового развития, сообщил в кулуарах правительства глава Минцифры Жаслан Мадиев.
Постановлением правительства РК было принято решение о передаче компании "КазЭкспоКонгресс" под ведение Министерства цифрового развития. С 1 июля этот переход должен случиться. У нас есть планы по дальнейшему развитию этого городка EXPO. То есть, у нас есть видение, что это должен стать инновационный кластер, инновационный городок, который будет вносить свою лепту в развитие нашей экономики", - заявил министр.
По его словам, на сегодняшний день формируется инновационная экосистема на этой территории.
Ранее в Казахстан доставили самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии.
27.06.2025, 14:33 40316
Дома, квартиры, люксовые автомобили и деньги: Казахстану вернули активы на более чем 1,15 трлн тенге
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С 2022 года Казахстану вернули имущественные активы и деньги на сумму свыше 1,15 трлн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Возвращенные активы включают бизнес-центры, административные здания, коммерческие помещения, жилые дома, квартиры, объекты незавершенного строительства, земельные участки, люксовые автомобили и денежные средства", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что все возвращаемые Антикоррупционной службой активы идут исключительно в пользу государства.
К примеру, в Алматы: здания БЦ "Maisat" передано в собственность АО "Институт географии и водной безопасности"; бизнес-центра "Kaisar Tower" стоимостью более 7,9 млрд тенге передано в распоряжение Казахского национального женского педагогического университета; на баланс РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Жургенова" передано административное здание стоимостью более 800 млн тенге; в Астана три особняка стоимостью более 5 млрд тенге переданы в КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции" акимата города Астаны для детей с инвалидностью", - уточнили в Антикоре.
Ранее сообщалось, что более 400 соцобъектов на 318 млрд тенге строится в Казахстане за счет возвращенных активов.
27.06.2025, 14:21 41751
В Казахстане повысят пенсии и пособия на 10%
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах совместного заседания палат парламента министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупов сообщила, что с 1 января 2026 года в Казахстане повысят основные социальные выплаты на 10%, передает корреспондент агентства.
Пенсии и вообще в целом социальные выплаты на сегодня в бюджете планируется повысить до 10% по уровню инфляции. Соответственно, на эти цели в бюджете 2026 года предусмотрено более 622 миллиардов тенге. Повысят буквально всем получателям пенсионных выплат. Это солидарная пенсия, базовая пенсия", - проинформировала министр.
Она подчеркнула, что со следующего года также вырастут выплаты по инвалидности и пособия по потере кормильца.
Ранее министр труда и соцзащиты сообщила, что в Казахстане пересмотрят минимальную заработную плату.
27.06.2025, 10:00 53471
Примерную стоимость и сроки строительства АЭС озвучил Саткалиев
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев озвучил примерную стоимость строительства атомной электростанции в Казахстане.
Стоимость строительства будет определяться на основе ТЭО (технико-экономическое обоснование. - Прим. ред.) У нас сейчас есть индикативные параметры, которые представили вендоры в рамках участия в конкурсных процедурах. Сейчас мы их объявить не можем, потому что они защищены соглашениями о конфиденциальности с участниками процесса. Но в целом, исходя из мировой практики, станция такого уровня стоит порядка 14 млрд долларов", - рассказал Саткалиев.
Он также ответил на вопрос, за какой срок будет построена АЭС.
Индикативные сроки, определенные по условиям конкурса, это 7 лет с момента выхода на площадку строительства", - сообщил глава ведомства.
Межправительственные соглашения по строительству АЭС планируют подписать до конца текущего года.
Напомним, Казахстан выбрал компанию "Росатом" в качестве лидера консорциума по строительству АЭС.
В Агентстве по атомной энергии рассказали о том, какой тип реактора предлагает установить "Росатом" и как Казахстан планирует минимизировать экологические и социальные риски при строительстве и эксплуатации первой атомной станции.
20 июня Казахстан и Россия подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС. В документе определены этапы подготовки и реализации проекта.
27.06.2025, 08:55 46521
Отводной канал за 2 миллиарда тенге построят в Костанайской области для предотвращения паводков
Часть средств на строительство выделена из областного бюджета, еще миллиард тенге выделили из резерва правительства
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Костанай. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство выделило 1 млрд тенге для строительства отводного канала в Карасуском районе Костанайской области.
В результате весеннего паводка 2024 года на территории Карасуского района произошло слияние пяти озер Тимтуир, Койбагар, Алабота, Биесойган и Жаншора, что привело к образованию зоны подтопления общей площадью 621 км²", - напомнили в пресс-службе кабмина.
Подтопленными оказались 234 опоры линий электропередачи протяженностью 38 км, что составляет 15,5% от всей протяженности ЛЭП района.
Если ситуация повторится, из-за обрушения опор без электроснабжения могут остаться около 10 тыс. жителей и 114 сельскохозяйственных формирований.
Кроме того, в этой зоне находятся важные объекты инфраструктуры: дороги областного и районного значения, линии связи, посевные площади и пастбища.
С учетом ситуации был разработан проект по строительству отводного канала протяженностью 14,2 км в Карасуском районе общей стоимостью 1,9 млрд тенге. Часть средств выделена из областного бюджета.
Средства из резерва правительства позволят завершить работы в срок, что даст возможность в целом улучшить дренаж почвы и не допустить повторения паводков", - отмечается в сообщении.
Ранее Минводы сообщало, что в Костанайской области отремонтировали 18 гидротехнических сооружений для безопасного пропуска паводковых вод.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?