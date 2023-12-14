Как подготовиться к всеобщему декларированию в 2024 году

Фото: Акорда

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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов заявил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме, - Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов заявил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме, сообщает пресс-служба Акорды.





Также Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что, несмотря на трудности,, североказахстанские аграрии собрали 3,7 млн тонн зерна.





Глава государства был проинформирован, что в области идет строительство 13 молочных ферм, из которых 6 будут запущены до конца года. В аграрном секторе запланирована реализация 27 проектов на 80 млрд тенге с созданием 1000 новых рабочих мест. Это позволит обеспечить потребность населения региона в мясе птицы, молочных продуктах, свежих овощах в межсезонье. В промышленности реализуется пул из 39 инвестпроектов на 469 млрд тенге, что позволит создать 6 тысяч рабочих мест. В текущем году будет введено 15 проектов.









Как сообщил Гауез Нурмухамбетов, в 25 сел будет подана вода через строительство новых объектов, 149 сел - путем установки комплексных блок-модулей и 46 сел - за счет проектов групповых водопроводов.





Президенту также была представлена информация, что в Петропавловске построят 4 школы в рамках нацпроекта "Комфортная школа". В настоящее время идет строительство коррекционной школы.





В рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в регионе будут введены в строй 46 медучреждений, из них до конца года будут сданы 8. Также построены две поликлиники в областном центре, продолжается строительство поликлиники в Уалихановском районе.





По завершении встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию области и решению насущных вопросов населения.





Балхаше , Актау , Темиртау , Риддере , Напомним, в минувшие выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения.



