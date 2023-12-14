Как подготовиться к всеобщему декларированию в 2024 году
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Как подготовиться к всеобщему декларированию в 2024 году, рассказал в ходе брифинга службы центральных коммуникаций директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Нуржан Куандыков.
Рекомендуется до 31 декабря 2023 года подготовить соответствующие подтверждающие документы; заверить договоры займов у нотариусов; и если имеется сумма свыше 34,5 млн тенге, разместить на банковских счетах.
Декларацию можно сдать через мобильные приложения e-salyqАzamat, "Кабинет налогоплательщика", "Электронное правительство", а также на сегодняшний день в приложениях банка второго уровня реализованы функции сдачи декларации. Срок предоставления декларации 15 сентября 2024 года, как в бумажном, так и электронном виде. Декларация сдается по месту жительства", - отметил спикер.
По его словам, с 1 января 2024 года личную декларацию представят предприниматели, а также их супруги. С 1 января 2025 года - представят остальные категории граждан. Таким образом, в 2025 году ожидается более 13 млн деклараций.
В декларации должны будут отразить все имущество, находящееся как в Республике Казахстан, так и за рубежом. А именно: ценные бумаги, цифровые активы, договоры долевого участия, наличные деньги в пределах 10 тысяч МРП, или 34,5 млн тенге, а также недвижимость и автотранспортные средства за рубежом", - пояснил Нуржан Куандыков.
Представитель КГД также рассказал об адмответственности за непредставление декларации.
Как сообщил директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов КГД МФ РК, налоговый контроль делится на три вида действия: выявление тех, кто сдал или не сдал декларацию, отражение в самой декларации доходов и имущества и далее - определение занижения доходов.
Затем в отношении граждан, не устранивших нарушения по итогам камерального контроля, проводится налоговая проверка", - уточнил спикер.
Подчеркивается, что за непредставление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года - штраф в размере 15 МРП (51 750 тенге). За представление неполных, недостоверных сведений в декларации на первый раз предупреждение, за повторное нарушение в течение года - штраф в размере 3 МРП (10 350 тенге).
Также за сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение - штраф в размере 300%.
Напомним, с 1 января 2024 года вводится третий этап всеобщего декларирования в Республике Казахстан.