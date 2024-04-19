Как защищают казахстанцев от работорговли за рубежом, рассказали в МВД   

Протокол подписан 25 мая 2023 года в Москве

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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписан закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономичеcком союзе от 29 мая 2014 года", сообщает пресс-служба Акорды.





Протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе подписан 25 мая 2023 года в Москве.





Протокол направлен на устранение существующих пробелов в действующем праве Евразийского экономического союза, которые касаются вопросов технического регулирования, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, защиты прав потребителей, нетарифного регулирования и государственных закупок.