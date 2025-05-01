Как жильцы будут управлять своими домами: новый закон приняли в мажилисе
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жильцам станет проще выбирать форму управления домами, а застройщиков обяжут регистрировать кондоминиум после продажи первой квартиры.
Соответствующие поправки в закон по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и сопутствующие ему поправки в кодексы "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" и об административных правонарушениях приняли сегодня во втором чтении в мажилисе.
Основной закон разработан в целях совершенствования действующего законодательства в сферах жилищных отношений и ЖКХ. Предусмотренные в нем новые понятия и уточняющие поправки позволят жильцам управлять общим имуществом объекта кондоминиума с учетом текущей ситуации и общественных отношений в жилищно-коммунальной сфере", - сообщили в нижней палате парламента.
Закон предлагает жителям реальную возможность выбирать, кто и как будет управлять их домом.
Теперь доступны две формы управления:
- объединение собственников имущества (ОСИ),
- непосредственное совместное управление (аналог простых товариществ, но без ограничений по количеству квартир).
При этом простые товарищества (ПТ) не отменяются, они просто вписываются в концепцию совместного управления. Так, при непосредственном совместном управлении дома до 36 квартир могут управлять домом самостоятельно, а свыше 36 квартир - должны обязательно определиться с субъектом управления, в ином случае его назначит акимат", - уточнили в мажилисе.
ОСИ смогут свободно выбирать, как организовать процесс управления и вести хозяйственную деятельность:
- самостоятельное управление - ОСИ выбирает председателя из числа собственников, который организует работу, нанимает персонал и отвечает за состояние дома;
- профессиональный управляющий - ОСИ может заключить трудовой договор с профессиональным управляющим, который возглавит дом, а председатель и совет дома будут выполнять контрольные функции;
- передача управления на аутсорсинг - ОСИ может оставить за собой только контрольные полномочия и передать все вопросы субъекту управления.
Если жильцы не организуют собрание, дом автоматически считается "бесхозным" и местные власти могут назначить временного управляющего. На выбор субъекта управления жильцам дается два месяца.
Что касается КСК, они перестанут быть самостоятельной формой управления.
Теперь они будут рассматриваться как хозяйственные структуры, объединяющие несколько домов для удобного ведения общих вопросов (например, уборка территории, эксплуатация лифтов). Все КСК должны будут пройти обязательную перерегистрацию и работать по типовому уставу в форме некоммерческой организации. Все доходы таких кооперативов должны тратиться только на уставные цели по управлению домами", - сообщили в мажилисе.
Законом по вопросам ЖКХ предусмотрены также нормы, в соответствии с которыми:
- застройщик обязан будет регистрировать кондоминиум после продажи первой квартиры;
- протоколу собрания присваивается статус официального документа, подделка которого является подлогом;
- за жилищной инспекцией закрепляются функции государственного контроля по всем административным статьям и проверке готовности дома к отопительному сезону.
Кроме того, в рамках сопутствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях будет усилена административная ответственность:
- за нарушение сроков открытия текущих и сберегательных счетов на дома - штраф в размере 50 МРП;
- за нарушение сроков представления ежемесячных и годовых отчетов жильцам - штраф в размере 50 МРП;
- за не предоставленную застройщиком документацию на дом - штраф от 100 до 200 МРП в зависимости от категории субъекта предпринимательства;
- за не предоставленные субъектом управления документы на дом - штраф от 50 до 100 МРП.