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Какие меры приняты для предотвращения распространения коронавируса в Казахстане

13.03.2020, 20:57 6994
Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел РК опубликовало список мер, принятых в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на ее территории, передает Kazakhstan Today.
 
Для стран категории 1А (Иран, Италия, Китай, Южная Корея) вводятся следующие ограничения: 
 
*        временно приостановлена выдача виз и въезд на территорию РК, а также лицам, посещавшим данные страны в течение 30 дней.
 

Для лиц, не проживающих на территории стран 1 категории и не посещавших данные государства за последние 30 дней, ограничения на оформление виз и въезд в РК не распространяются. Иностранные граждане, проживающие на территории РК на основании вида на жительство, и лица без гражданства, прибывшие из стран категории 1А могут заехать в Казахстан, при условии, что они будут помещены на карантин сроком на 14 дней с изоляцией в помещениях, определенных местными органами", - уточнили в пресс-службе МИД РК.

 
*        приостановлены регулярные авиарейсы, пешие переходы, железнодорожные/автомобильные пассажирские перевозки с Китаем; с Ираном приостановлено авиасообщение.
 

С Кореей осуществляется перелет по маршруту Алматы - Сеул - Алматы 2 раза в неделю авиакомпаниями "Эйр-Астана" и "Азиана-Эйрлайнз", по маршруту Нур-Султан - Сеул - Нур-Султан 1 раз в неделю авиакомпанией "Эйр-Астана", при этом авиакомпания "Эйр-Астана" осуществляет перевозки только граждан РК", - отметили в ведомстве.

 
*        лица, прибывающие из стран категории 1А, за исключением официальных и правительственных делегаций, а также владельцев служебных и дипломатических паспортов, пилотов авиакомпаний и членов экипажей, локомотивных бригад, лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте, и водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов, с момента последнего посещения которых прошло менее 14 дней, помещаются на карантин сроком на 14 дней с изоляцией в помещениях, определенных местными органами.
 
Для стран категории 1Б (Германия, Испания, Франция):
 
*        временно приостановлена выдача виз и въезд на территорию РК, а также лицам, посещавшим данные страны в течение 30 дней.
 

Для лиц, не проживающих на территории стран 1 категории и не посещавших данные государства за последние 30 дней, ограничения на оформление виз и въезд в РК не распространяются. Иностранные граждане, проживающие на территории РК на основании вида на жительство, и лица без гражданства, прибывшие из стран категории 1Б, могут заехать в Казахстан при условии, что они будут помещены на изоляцию на дому", - уточнили в МИД РК.

 
*        лица, прибывшие из стран категории 1Б, за исключением официальных и правительственных делегаций, а также владельцев служебных и дипломатических паспортов, пилотов авиакомпаний и членов экипажей, локомотивных бригад, лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте, и водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов, с момента последнего посещения которых прошло менее 14 дней, помещаются на изоляцию на дому (домашний карантин с соблюдением требований МЗ РК, с исключением посещения мест массового скопления населения). Контроль соблюдения правил изоляции на дому и консультирование проводится сотрудниками МЗ РК путем обзвона. В случае отсутствия условий для изоляции на дому ведется госпитализация. 
 
*        члены официальных и правительственных делегаций, владельцы служебных и дипломатических паспортов, пилоты и члены экипажей авиакомпаний, локомотивных бригад, лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте, и водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов из стран категории 1А и 1Б, подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона как при категории 2;
 
Для стран 2 категории (Великобритания, Нидерланды, Швейцария):
 
*        наблюдение медицинским работником первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) по месту проживания (пребывания) путем обзвона в течение 14 дней со дня пересечения границы РК лиц, прибывших из стран категории 2;
 
Для стран 3 категории (Бельгия, Индия, Ирак, Норвегия, США, Филиппины, Швеция):
 
*        Министерство здравоохранения РК осуществляет мониторинг эпидемиологической ситуации в странах 3 категории по распространению коронавирусной инфекции.
 
 Лица, прибывшие из стран 3 категории, будут приняты на учет без ограничения по передвижению по стране.
 

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