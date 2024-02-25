Какие проблемы решаются с принятием закона по вопросам образования и безопасности детей

Всего в ходе операций "Жусан" и "Русафа" было возвращено 526 детей

Фото: МИД РК

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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 23 февраля состоялось первое заседание координационной рабочей группы по совместной программе ЮНИСЕФ, Европейского союза и правительства Казахстана по второму компоненту поддержки ЕС и ООН государств Центральной Азии и их граждан, вернувшихся из зон конфликтов. Об этом - 23 февраля состоялось первое заседание координационной рабочей группы по совместной программе ЮНИСЕФ, Европейского союза и правительства Казахстана по второму компоненту поддержки ЕС и ООН государств Центральной Азии и их граждан, вернувшихся из зон конфликтов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК.





Первый заместитель министра иностранных дел РК Кайрат Умаров отметил, что после проведения уникальных, как для стран Центральной Азии, так и всего мира, гуманитарных операций "Жусан" и "Русафа" правительством Казахстана и неправительственным сектором была проделана значительная работа по реабилитации и реинтеграции наших граждан, включая детей.





Такой уникальный опыт может быть полезен для других стран и реплицирован в проблемных регионах", - подчеркнул Умаров.





По данным МИД РК, всего в ходе осуществления операций "Жусан" и "Русафа" было возвращено 526 детей.





Посол Европейского союза в Казахстане Кестутис Янкаускас отметил позитивные результаты сотрудничества ЮНИСЕФ, ЕС и Казахстана, направленного на создание условий для успешной адаптации детей в обществе.





Представителями Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК был обозначен основной прогресс в реализации первой фазы проекта по поддержке граждан, вернувшихся из зон конфликтов. В рамках программы 130 казахстанских специалистов были обучены оказывать социально-психологическую помощь семьям и детям, вернувшимся из зон конфликта.





На базе Евразийского национального университета имени Л. Гумилева был создан Национальный ресурсный центр по обучению и повышению квалификации подобных специалистов, работающих с возвращенными женщинами и детьми.





Представителями ЮНИСЕФ был обозначен план работы по второму компоненту программы на 2023-2025 годы.





Помимо помощи детям, вернувшимся из зон конфликта, участники мероприятия обсудили вопросы укрепления системы защиты детей в Казахстане для обеспечения всех уязвимых детей качественными социальными услугами.