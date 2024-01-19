18.01.2024, 10:55 43716
Какие вопросы обсудят на совместном заседании палат парламента
Фото: parlam.kz
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената парламента РК Акмарал Альназарова рассказала, что планируют обсудить на совместном заседании палат парламента.
Ожидается, что будет вынесен вопрос о направлении миротворческих сил Республики Казахстан, которые определяются Организацией Объединенных Наций. В целом это решение принимается парламентом по предложению главы государства, поэтому в повестку дня завтра в рамках 53-й статьи Конституции планируется это согласование", - рассказала депутат сената.
Она не сообщила, в какую именно страну планируют направить миротворческие силы.
В принципе, это имеющийся опыт, Казахстан периодически направляет свои миротворческие силы, поэтому это работа в плановом порядке", - добавила Акмарал Альназарова.
Сенатор отметила, что подробности сообщат завтра на совместном заседании палат парламента.
Как сообщалось ранее, совместное заседание палат парламента Казахстана состоится 19 января в 10.00 в городе Астане.
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18.01.2024, 12:23 37571
В Казахстане из плана приватизации исключили KEGOC и QazaqGaz
Фото: kegoc.kz
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане подписали постановление "О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908 "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы".
Разделы "Акционерное общество "Национальная компания QazaqGaz" и "Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" KEGOC исключить", - сообщает в тексте документа.
Также согласно постановлению в перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке, добавили несколько компаний. В частности, ТОО "Тегис Мунай", в составе которого ТОО "Мангышлак Мунай".
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, 1 сентября 2022 года, выступая с посланием народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о трансформации и частичной приватизации фонда "Самрук-Казына". В августе прошлого года QAZAQ AIR выставили на приватизацию.
18.01.2024, 11:14 42636
В Алматы 2 февраля состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета
Также пройдет международный форум по цифровизации "Digital Almaty 2024: Индустрия X"
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Алматы. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - 2 февраля 2024 года в Алматы состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и международный форум по цифровизации "Digital Almaty 2024: Индустрия X". Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
В мероприятии примут участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. На мероприятие также приглашены представители государств-наблюдателей при ЕАЭС, генеральный секретарь СНГ и председатель правления Евразийского банка развития.
Повестка дня заседания ЕМПС, которое по традиции пройдет в узком и расширенном составах, охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы.
2 февраля премьер-министры стран ЕАЭС примут участие в пленарной сессии ежегодного форума Digital Almaty. Традиционно в работе форума ожидается участие видных политических и общественных деятелей, руководителей крупных диджитал-компаний, лидеров IT бизнеса и экспертов цифровой отрасли.
В этом году в рамках данного мероприятия пройдет также международная выставка тематических проектов с церемонией награждения премией Digital Almaty Awards.
18.01.2024, 10:17 46096
Новый терминал аэропорта Алматы готов почти на 90%
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы строительства нового международного терминала аэропорта Алматы обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан, сообщили в пресс-службе правительства.
Мы ожидаем, что его открытие позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, а также обеспечить жителей и гостей мегаполиса качественными услугами и высоким уровнем комфорта", - сказал Алихан Смаилов.
Глава TAV Airports Holding представил обновленную информацию о ходе реализации проекта. По его словам, на сегодняшний день строительные работы завершены на 87%. Открытие нового терминала планируется в июне текущего года.
В целом за прошлый год в аэропорту Алматы был отмечен рекордный уровень пассажиропотока. Действующий терминал в дальнейшем будет использоваться только для внутренних рейсов. При этом потенциал обоих терминалов достигнет 14 млн пассажиров в год. Объем грузопотока через воздушную гавань планируется довести до 100 тысяч тонн.
Премьер-министр подчеркнул, что аэропорт Алматы должен развиваться как полноценный мультимодальный транспортно-логистический хаб с включением железнодорожных и автодорожных перевозок. Инвестор должен будет учесть это в дальнейших планах.
Напомним, расширение и модернизация международного аэропорта Алматы финансируется с участием Евразийского банка развития (ЕАБР). В сентябре 2021 года ЕАБР в составе синдиката кредиторов присоединился к проекту расширения и модернизации международного аэропорта Алматы. Сумма финансирования ЕАБР составляет $40 млн. Проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с TAV Airports. Проект был отмечен международной премией IJGlobal Awards по итогам 2021 года как сделка года - DFI Deal of the Year.
Новый терминал станет первым аэропортом в Центральной Азии, сертифицированным по программе Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE). При строительстве нового терминала используется передовой международный опыт в применении стандартов EDGE в части ресурсоэффективности за счет высококачественных изоляционных материалов, водосберегающего оборудования и передовых методов снижения выбросов парниковых газов, шума, света, отходов и загрязнения воздуха в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации.
Проект демонстрирует преимущества партнерства международных банков развития на пространстве ЕАЭС. В синдикат кредиторов входят: ЕАБР, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация и немецкая инвестиционная корпорация DEG.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд.
18.01.2024, 08:11 52801
Токаев прибыл с официальным визитом в Италию
Фото: Акорда
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Рим. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию, сообщила пресс-служба Акорды.
В аэропорту Рима президента Казахстана встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и представитель папы римского Франческо Каналини. У трапа была выстроена рота почетного караула.
18 января Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.
В этот же день глава государства примет участие в инвестиционном круглом столе "Казахстан - Италия" и проведет ряд встреч с руководителями крупных итальянских компаний.
19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у папы римского Франциска.
17.01.2024, 17:22 94411
В Жамбылской области земли аффилированного с Болатом Назарбаевым рынка вернули государству
Фото: gov.kz
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Тараз. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области земли рынка в Кордайском районе, аффилированного с Болатом Назарбаевым, возвращены государству, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Признаны недействительными и отменены договоры купли-продажи участков за № 81 и № 82 от 24.07.2007 года между ТОО "Карасай БН-Тараз" и отделом земельных отношений акимата Кордайского района, все договоры ТОО "Кордай Инвест" о безвозмездной передаче земельных участков", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что постановление суда вступило в законную силу.
Как пояснили в прокуратуре, в 2004 году ТОО "Карасай БН-Тараз", принадлежащему Болату Назарбаеву, выдан участок площадью 34,3017 га для обслуживания торгового комплекса "Барыс-2".
При предоставлении участка нарушен его порядок, а именно часть земель площадью 22,25 га относится к орошаемым пахотным землям сельскохозяйственного назначения, подлежащим особой охране, переданы под обслуживание рынка", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в 2022 году депутат заявил о земельных участках на сотни миллионов долларов, принадлежащих Болату Назарбаеву.
17.01.2024, 15:53 99571
Казахстан и Кыргызстан проведут переговоры по воде
Будут обсуждаться вопросы межвегетационного и вегетационного периода, а также соглашение по объему воды для Жамбылской области
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В феврале этого года Республика Казахстан и Кыргызская Республика проведут переговоры по водным запасам, сообщил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.
Мы в начале февраля в Шымкенте встречаемся, будем обсуждать вопросы межвегетационного и вегетационного периода", - проинформировал министр.
По его словам, соглашение по объему воды, который будет получать Жамбылская область, планируется обсудить с кыргызской стороной в марте.
Нуржигитов отметил, что на гидротехнических сооружениях, которые используются для подачи воды в Казахстан, казахстанская сторона проводит ежегодные работы по техническому содержанию ирригационных систем и гидротехнических сооружений.
На это выделяется порядка 100 млн тенге ежегодно. На объектах двойного пользования Кыргызстан выделяет такие же деньги", - добавил министр.
Ранее глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова заявила, что в Казахстане четверть гидротехнических сооружений находится в аварийном состоянии. Из-за изношенности оросительных систем и применения старых строительных технологий потери воды в Казахстане составляют 50% от объема водозабора.
В августе 2023 года экс-министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова озвучила, что 510 гидротехнических сооружений в стране требуют ремонта.
Эти же данные приводит Евразийский банк реконструкции и развития. В своем докладе ЕАБР спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
Казахстанский аналитик Бактыбек Саипбаев тоже заявил о необходимости принятия экстренных мер для предотвращения экологической катастрофы. По его мнению, засуха способна превратить ЦА в выжженное солнцем безжизненное пространство.
О системных проблемах в сфере водных ресурсов также рассказал председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию Едил Жанбыршин. По его словам, водный вопрос - один из самых чувствительных для страны. Ввиду полупустынного климата Казахстан зависим от трансграничных водных ресурсов.
Слова депутата подтверждают исследования. Агентство Energyprom со ссылкой на исследование Aquastat сообщало, что в Казахстане и странах ЦА самое высокое потребление воды. Страны отличаются очень большими объемами водозабора и не спешат экономить воду, что грозит экологическими проблемами и дефицитом.
Напомним, летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
17.01.2024, 15:34 100926
Совместное заседание палат парламента Казахстана состоится 19 января
Ерлан Кошанов подписал соответствующее распоряжение
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Совместное заседание палат парламента Республики Казахстан состоится в пятницу, 19 января, сообщили в пресс-службе мажилиса.
Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 19 января 2024 года в 10.00 в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.
Напомним, на заседании будут подведены итоги социально-экономического развития и определена тактика дальнейших действий. В течение первого квартала будет сформирована основная повестка страны в экономике, общественно-политической и гуманитарной сферах.
17.01.2024, 15:08 80436
Депутат о контроле за мобильными переводами: затронет не коррупционеров, а добросовестный бизнес
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Аскар Садыков заявил, что в связи с введением тотального контроля за мобильными переводами финансовая нагрузка на бизнес вырастет почти на 9 процентов.
В своем запросе депутат обратил внимание на тот факт, что если ранее при оплате через мобильные переводы продавец был обязан выбить кассовый чек, то теперь обороты, полученные через онлайн-переводы, считаются отдельно, а по пробитым кассовым чекам - отдельно.
Соответственно, предприниматель, работающий на упрощенном режиме налогообложения, должен оплатить налог за один и тот же доход дважды. А это значительные суммы для малого бизнеса - вместо 3% придется платить 6%", - отметил Садыков в депутатском запросе, озвученном на заседании мажилиса.
Еще одной проблемой депутат назвал комиссии банков за прием безналичных платежей через постерминалы, которые доходят до 2,8%.
В итоге финансовая нагрузка на предпринимателя вместо 3%, вырастает до 8,8%", - подчеркнул мажилисмен.
Он заявил, что, заставляя работать через постерминалы, "налоговые органы лоббируют интересы банков". Обещанная Нацбанком национальная платежная система так и не появилась.
В то же время заявления налоговиков о запрете приема наличных платежей нарушают требования закона "О платежах и платежных системах", согласно которому наличные и безналичные платежи являются равноправными. В этой связи принуждение предпринимателя к какой-либо конкретной форме оплаты является незаконным", - высказался Аскар Садыков.
Он обратил внимание, что, по заявлениям налоговиков, контролю подлежат 100 мобильных переводов от разных лиц. Но при этом не определена их сумма, "что позволит подвергать контролю любые, самые мелкие платежи по 100-200 тенге".
От такого контроля страдают обычные таксисты, швеи, самозанятые, у которых доходы меньше средней зарплаты. Получается, вы хотите обложить налогами тех, кто еле сводят концы с концами. Но тогда им проще перестать работать и получать социальную помощь от государства. По большому счету введенный тотальный контроль за мобильными переводами никоим образом не затронет коррупционеров, а отразится на добросовестном малом предпринимательстве", - убежден депутат.
Он потребовал пересмотреть подходы к налогообложению мобильных переводов с учетом интересов предпринимателей, населения и государства.
Ранее в Минфине разъяснили, какие мобильные переводы будут облагаться налогами.
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