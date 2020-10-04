Канат Аскаров ушел с поста главного санврача Карагандинской области

Караганда. 3 октября. Kazakhstan Today - Канат Аскаров ушел с поста главного санитарного врача Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

По информации областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ККБТУ), Канат Аскаров уволился по собственному желанию.

Отметим, что Аскаров возглавлял карагандинский областной департамент ККБТУ с ноября 2019 года.

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