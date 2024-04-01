31.03.2024, 09:17 48291
Бозумбаев назначен заместителем премьер-министра Казахстана
Фото: Акорда
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Каната Бозумбаева назначили на должность заместителя премьер-министра Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Указом главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Канат Бозумбаев родился в 1969 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления.
В разные годы Бозумбаев возглавлял АО "KEGOC", работал акимом Жамбылской и Павлодарской областей. С 2016 по 2019 годы являлся министром энергетики РК. С 2019 по 2021 год - помощником президента. С ноября 2021 года по 11 июня 2022 года был главой Алматинской области.
До назначения заместителем премьер-министра был советником президента Республики Казахстан.
новости по теме
01.04.2024, 15:08 336
Алихан Смаилов возглавил Высшую аудиторскую палату
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Смаилов Алихан назначен председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, сообщили в Акорде.
Напомним, на данном посту Алихан Смаилов сменил Наталью Годунову.
До февраля 2024 года Алихан Смаилов возглавлял правительство Казахстана. На посту премьер-министра он находился с января 2022 года. Ранее занимал должности министра финансов РК, помощника президента страны, возглавлял комитет МНЭ РК.
01.04.2024, 13:21 2506
Токаев пригрозил правительству жесткими мерами в связи с провалом работы по паводкам
Фото: Акорда
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода, сообщает Акорда.
Паводки текущего года превысили масштабы паводков 2012 и 2017 годов, которые считались наиболее крупными за 30 лет. О чем это говорит? Прогнозная работа полностью отсутствовала, что связано с дефицитом специалистов соответствующего профиля. Последствия и масштабы бедствия, даже с учетом погодных условий, могли быть меньше, если бы акиматы ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприятия. Этим акиматы, судя по всему, не занимались", - подчеркнул Токаев.
Он добавил, что пик нынешних паводков еще не пройден, поэтому нужно максимально задействовать все силы и средства, в том числе кадровые и технические ресурсы МВД, Национальной гвардии, Вооруженных сил и КНБ.
Отдельно стоит вопрос по привлечению волонтеров, граждан, которые хотят помочь, но главное - это государственные органы. Ситуация может в любой момент резко ухудшиться. Сейчас первостепенная задача - не допустить человеческих жертв. Нужно учесть допущенные ошибки и провалы", - подчеркнул президент.
Он поставил перед правительством, уполномоченными госорганами и акимами регионов ряд задач.
- Оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам
Для этого должны быть задействованы как резервы правительства и акиматов, так и средства фонда "Қазақстан халқына". Призываю всех представителей отечественного бизнеса в этот ответственный момент не оставаться в стороне и протянуть руку помощи людям", - подчеркнул Токаев.
Он отметил, что в западных регионах, пострадавших от сильных паводков, много крупных предприятий. Среди них компании, входящие в состав фонда "Самрук-Казына", а также компании, занимающиеся разработкой месторождений.
Уверен, что они окажут необходимую помощь людям и примут самое активное участие в восстановлении поврежденной инфраструктуры", - заявил президент.
- Не допустить роста цен на социально значимые услуги и продукты питания в пострадавших регионах
- Разработать информационную систему, которая позволит моделировать все возможные чрезвычайные ситуации (паводки, пожары и т.д.), составлять соответствующие прогнозы, рекомендации и шаги действий
В настоящее время, по словам Токаева, прогнозно-аналитическая работа ответственных органов и профильных служб (Казводхоза, Казгидромета) организована слабо. Меры реагирования в основном принимаются постфактум либо с небольшим заделом прогнозирования, а ситуация с паводками и пожарами повторяется из года в год.
Поэтому нам крайне необходим надлежащий механизм прогнозирования кризисных ситуаций", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что уже сейчас правительству и местным исполнительным органам, прежде всего, акимам областей нужно готовиться к летнему периоду.
Вполне возможны пожары и другие стихийные бедствия. Нужно заранее, не так как сейчас: проснулись и вдруг обнаружили, что наступили паводки. Здесь можно использовать опыт совместной работы МЧС и национальной компании "Қазақстан Ғарыш Сапары" по моделированию паводков в восточных регионах страны", - отметил Токаев.
- Разработать план и принять действенные меры по сохранению паводковой воды для сельскохозяйственных нужд
По словам Токаева, акиматам надо провести работы по отводу талых вод с населенных пунктов в русла рек или водохранилища.
- Пересмотреть Концепцию развития системы управления водными ресурсами до 2030 года
Нынешнюю концепцию глава государства подверг критике за декларативный характер, не позволяющий комплексно решить проблему предотвращения и сокращения ущерба от паводков.
Компетентные учреждения (акиматы, МЧС, Министерство водных ресурсов) не работают сообща, уклоняются от ответственности. Перекладывают работу друг на друга. Если ситуация не изменится, надо отстранять от должности ответственных лиц. Главный критерий - эффективность государственных служащих. Между государственными органами и акиматами отсутствует четкий и стабильный алгоритм коммуникации. Соответствующее министерство должно контролировать готовность страны к стихийным бедствиям. Это его основная задача. Акцент должен быть сделан на этом вопросе. Министерство должно проверять состояние гидротехнических и других важных объектов и предоставлять достоверные данные", - отметил президент.
- Обратить внимание на международный опыт и тщательно изучить, как другие страны справляются с паводками
- Готовить технических специалистов по водным ресурсам и ирригации
Еще раз повторяю: все должностные лица должны нести прямую ответственность за предотвращение наводнений. Мною уже была дана оценка вашей работы. Она отрицательная, связанная с халатностью и непрофессионализмом. В результате нашим гражданам причинен большой материальный ущерб, они столкнулись с бытовыми неудобствами, наносящими урон их здоровью и благополучию. Конечно, государство примет меры по обеспечению компенсации потерь. Я, обращаясь к гражданам, хочу сказать: не беспокойтесь, все потери будут компенсированы государством, а также предпринимателями. Но финансовые и политические потери более чем значительные. Это тоже надо учитывать. Поэтому работы перед правительством очень много. Спрос будет жесткий", - резюмировал глава государства.
Напомним, в минувшую субботу Токаев объявил строгие выговоры ряду министров и акимов за неготовность к паводкам. Он подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм.
По последним данным, в Казахстане уже 12 тысяч человек эвакуировали из затопленных районов. В нескольких регионах и городах объявлен режим ЧС.
01.04.2024, 12:31 3626
Зампредседателя правления АО "НК "QazaqGaz" покинул должность
Ануар Битанов занимал место заместителя председателя правления по геологии с 2023 года
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ануар Битанов покинул должность заместителя председателя правления АО "НК "QazaqGaz'", которую он занимал с 2023 года, сообщает PetroСouncil.kz.
01.04.2024, 11:42 6276
Масштабную утечку персональных данных казахстанцев прокомментировали в МЦРИАП
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности совместно с Комитетом национальной безопасности и АО "Государственная техническая служба" провели анализ состояния информационной безопасности операторов мобильной связи после утечки персональных данных казахстанцев, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, 16 февраля 2024 года на ресурсе GitHub неизвестными были опубликованы материалы одной из хакерских группировок, где в том числе содержались персональные данные казахстанцев, датированные 2019-2022 годом.
В опубликованной утечке фигурировали сведения казахстанских операторов связи со служебной информацией об абонентах, а также упоминались АО "Казахтелеком", АО "Единый накопительный пенсионный фонд", АО "Air Astana", в инфраструктуре которых новых фактов компрометации не установлено. На сегодняшний день компании защищены отечественными оперативными центрами информационной безопасности", - заверили в МЦРИАП.
В ведомстве также сообщили о внеплановых проверках в АО "Казахтелеком", АО "Единый накопительный пенсионный фонд" и АО "Air Astana" на предмет соответствия требованиям по информационной безопасности.
По результатам 2 юридических лица (АО "Казахтелеком", АО "AirAstana") привлечены к административной ответственности по статье 641 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", выданы предписания со сроком на один год для устранения нарушений. В АО "ЕНПФ" нарушений не выявлено", - уточнили в министерстве.
На данный момент информационно-коммуникационная инфраструктура указанных организаций находится на круглосуточном мониторинге с целью выявления и пресечения инцидентов информационной безопасности.
Напомним, в Государственной технической службе Казахстана прокомментировали появившуюся в Сети информацию о компрометации инфраструктуры операторов связи Республики Казахстан. Там сообщили, что члены иностранной хакерской группировки получили неправомерный доступ к базам данных еще в 2021 году. В настоящее время все они находятся в международном розыске.
Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят защиту персональных данных.
01.04.2024, 10:29 9016
В Алматы в зоне тектонического разлома хотели построить заправку
Ответственными должностными лицами создана опасность и угроза возникновения ЧС техногенного характера
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Алматы. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинской транспортной прокуратурой по результатам анализа соблюдения земельного законодательства и законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности выявлены существенные нарушения при предоставлении земельного участка под возведение автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, сообщили в Главной транспортной прокуратуре.
В частности, уполномоченным органом в нарушение действующих норм передан неделимый земельный участок, расположенный в зоне тектонического разлома с проходящими под ним канализационными трубами, под газозаправку для автобусного парка мегаполиса. Тем самым ответственными должностными лицами создана опасность и угроза для возникновения чрезвычайной ситуаций техногенного характера", - говорится в сообщении.
После вмешательства транспортной прокуратуры виновные должностные лица привлечены к административной ответственности, принимаются меры по возврату данного земельного участка на баланс акимата Алматы.
Как сообщалось ранее, в Алматы снесли пять незаконно построенных объектов в горной местности.
01.04.2024, 09:02 13131
Годунова освобождена от должности председателя Высшей аудиторской палаты
Фото: gov.kz
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента РК Годунова Наталья Николаевна освобождена от должности председателя Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, в Казахстане Счетный комитет был преобразован в Высшую аудиторскую палату. В ноябре 2022 года президент Казахстана назначил Наталью Годунову председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.
Годунова Наталья Николаевна родилась 24 мая 1972 года в городе Уральске. Окончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт (по специальности - экономист), Финансовую академию при правительстве Российской Федерации. Кандидат экономических наук.
В разные годы занимала должности советника-экономиста торгового представительства РК в РФ, советника акима Мангистауской области, советника заместителя премьер-министра Республики Казахстан, заместителя акима Кызылординской области, председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
31.03.2024, 14:36 40851
Военные летчики доставили 10 тонн гуманитарной помощи в районы стихийного бедствия
Спасательные операции проводятся в Актюбинской, Костанайской и Абайской областях
Фото: МО РК
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Военные летчики доставили в кризисные из-за паводков районы более 10 тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.
В районы стихийного бедствия переброшено 19 специалистов службы по чрезвычайным ситуациям с аварийно-спасательным имуществом весом в тысячу килограммов. В эвакопункты доставлена и разгружена гуманитарная помощь в объеме 10 тонн", - проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что экипажи вертолетов сил воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана доставляют продукты, теплые вещи и предметы первой необходимости.
По данным Минобороны, спасательные операции проводятся в Актюбинской, Костанайской и Абайской областях.
30 марта военные летчики сделали 38 вылетов. Общий налет составил более 15 часов. Эвакуировано 222 человека. На данный момент в спасательных мероприятиях задействовано 7 вертолетов", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Казахстане из-за паводков эвакуировали свыше 11 тысяч человек. В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.
В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки. В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Вчера президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
31.03.2024, 11:54 44481
Бектенов поручил оценить объемы нанесенного паводками ущерба и оказать помощь пострадавшим Дополнено
Фото: МЧС РК
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий поручил начать оценку объемов нанесенного стихией ущерба и незамедлительно приступить к оказанию материальной помощи пострадавшим от паводков, сообщает пресс-служба главы правительства.
Необходимо уже сейчас начать оценку объемов нанесенного стихией ущерба и незамедлительно приступить к оказанию материальной помощи пострадавшим людям, а также выработать комплексные меры для предотвращения подобных масштабных паводков в будущем. Каждый регион должен иметь четкий план действий", - заявил Бектенов.
На заседании республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода было заявлено:
- из зон ЧС всего эвакуировано 11 306 человек;
- в пунктах временного размещения находятся 5456 человек;
- на контроле находятся восстановительные работы 40 размывов автодорог, моста и 39 дорожных полотен;
- с населенными пунктами, оставшимися без транспортного сообщения, поддерживается связь, акиматами созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов;
- помощь населению в зонах ЧС оказывается круглосуточно, в том числе с привлечением воздушных судов;
- в работе задействованы более 7 тысяч человек, свыше 2 тысяч единиц техники, в т.ч. водооткачивающие средства, плавательные и воздушные судна;
- ведется мониторинг наполняемости водохранилищ и рек;
- на данный момент Актюбинское, Саздинское, Ащисуское, Жартасское водохранилища работают в транзитном режиме, осуществляется активный сброс воды;
- в режиме накопления находится Каргалинское водохранилище;
- акиматами ведутся превентивные мероприятия в регионах, где имеется риск обострения паводковой ситуации;
- при необходимости будет дополнительно осуществлена переброска сил и средств.
Дополнено 31.03.2024, 18.50:
В связи с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях, столичный и алматинский волонтерские штабы производят сборы гуманитарной помощи пострадавшим.
Гуманитарная помощь принимается по перечню:
- продукты питания;
- питьевая вода;
- медицинские препараты и медицинские принадлежности;
- одежда (теплая одежда, обувь, белье, носки и прочее);
- вещи (одеяла, спальные мешки, подушки и другое);
- хозтовары (палатки, карематы, термосы, фонари, пауэрбанки, чайники, детская посуда, соски и другое);
- средства гигиены (памперсы, женская гигиена, мыло, зубная паста, шампуни, салфетки, туалетная бумага, моющие средства и другое).
Адрес в Алматы: улица Байтурсынова, 22/1. Контактные номера: +7 747 821 64 78; 7 747 540 01 40.
Адреса в Астане:
- проспект Сарыарка 13, 5 этаж. По всем вопросам обращаться по номеру: +7 (701) 356-22-96;
- улица Петрова 7. Тел.: +7701 429 1076;
- улица Калдаякова, 11.Тел.: +7707 947 7562;
- ЖК "Саранда", улица Аль Фараби, дом 16. Тел.: +7701 177 3862;
- улица Тамшалы, 24. Тел.: +7747 585 6202, +7702 759 9447;
- улица Магжана Жумабаева, 21б. Тел.: +7701 959 3611;
- улица Бауржына Момышулы, 26. Тел.: +7777 866 7711;
- улица Карасай батыра, 2. Тел.: +7701 405 8207;
- улица Валиханова, 25/2. Тел.: +7775 308 6604.
Напомним, в Казахстане из-за паводков эвакуировали свыше 10 тысяч человек. В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.
В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки. В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Вчера президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
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