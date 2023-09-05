Канат Бозумбаев назначен советником президента

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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен советником президента Республики Казахстан, сообщает - Распоряжением главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен советником президента Республики Казахстан, сообщает Акорда





Канату Бозумбаеву 54 года. Он выпускник Казахской государственной академии управления.





С 2001 по 2007 год и с 2008 по 2009 год Бозумбаев возглавлял открытое акционерное общество KEGOC.





С 2003 по 2007 год работал председателем совета директоров Казахстанской электроэнергетической ассоциации.





С 2007 по 2008 год Бозумбаев был главой АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".





Также работал акимом Жамбылской и Павлодарской областей.





С 2016 по 2019 годы - министр энергетики Республики Казахстан.





С 2019 по 2021 год - помощник президента.





С ноября 2021 года по 11 июня 2022 года - аким Алматинской области.



