04.09.2023, 10:08 20796
Сенаторы согласовали кандидатуру Тимура Сулейменова на пост главы Нацбанка
Фото: Акорда
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат дал согласие на назначение Тимура Сулейменова председателем Национального банка Республики Казахстан, сообщает пресс-служба сената.
Отмечается, что представление президента на заседании сената зачитал руководитель администрации президента Олжас Бектенов.
В соответствии с Конституцией РК согласие на назначение президентом председателя Национального банка принадлежит исключительно ведению сената парламента РК", - подчеркнули в пресс-службе.
Тимур Сулейменов родился 1978 году. Занимал должность вице-министра экономики и бюджетного планирования, экономического развития и торговли. Позже возглавлял Министерство национальной экономики. С января 2022 года работал заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан.
Дополнено 04.09.2023, 17.04
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Тимура Сулейменова главой Национального банка, сообщает Акорда.
Назначить Сулейменова Тимура Муратовича председателем Национального банка Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.
Дополнено 04.09.2023, 18.19
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил руководству Национального банка нового председателя Тимура Сулейменова, сообщает Акорда.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, вновь назначенный руководитель имеет большой опыт работы в финансово-экономическом направлении и глубоко погружен в деятельность финансового регулятора.
Глава государства сообщил, что перед Национальным банком поставлены важные задачи по снижению инфляции, развитию финансовых технологий и инноваций, полноценному запуску национальной платежной системы уже в следующем году.
Президент выразил уверенность, что коллектив Национального банка сможет реализовать все поставленные задачи.
Ранее Галымжан Пирматов был освобожден от должности председателя Нацбанка РК.
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04.09.2023, 20:34 30501
В Казахстане появится единый бесплатный номер для помощи женщинам и детям
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - МЦРИАП подготовило дополнения в перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным. Документ размещен на сайте "Открытые НПА". Он доступен для публичного обсуждения до 18 сентября.
Единый перечень государственных экстренных служб планируется дополнить номером 111.
По этому номеру будут предоставляться бесплатные услуги связи всем казахстанцам информационно-справочного, организационного характера, а также психологической помощи, первичные консультации по всем вопросам, касающимся обеспечения законных прав граждан.
На этот номер могут обращаться дети и взрослые с сообщениями о семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, о случаях семейно-бытового насилия, о нарушении прав детей, о том, что ребенок остался один на улице, в доме, машине или его жизни, здоровью угрожает опасность, совершается насилие и жестокое обращение и т.д.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана потребовал ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. Он также поручил уделить особое внимание вопросам безопасности дорожной инфраструктуры, зданий, одежды, продуктов питания для детей.
04.09.2023, 19:43 33281
На воинские сборы призваны свыше 500 жителей Алматы
Фото: Минобороны РК
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Алматы. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На воинские сборы призваны свыше 500 жителей Алматы. Подготовка военнообязанных рядового, сержантского и офицерского составов проходит в Жамбылской области на базе войсковой части 22326 гвардейского гарнизона, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
Как отметил начальник мобилизационного управления департамента по делам обороны Алматы полковник Мурат Ершенов, обучение проходит под руководством профессиональных военных инструкторов. На сборах военнообязанные актуализируют функционал по приобретенной в армии военно-учетной специальности, а также навыки обращения с вооружением и военной техникой.
За военнообязанными, призванными на сборы, сохраняется должность по месту работы. За счет республиканского бюджета выплачивается средняя месячная заработная плата, включая время следования в пути. Неработающие получат минимальную зарплату", - уточнил представитель департамента по делам обороны.
Сборы проводятся в целях формирования военнообученного резерва, совершенствования практических навыков и поддержания требуемого уровня подготовки военнообязанных.
Своим мнением об учебных сборах поделился главный специалист КГУ "Аппарат акима Жетысуского района Алматы" капитан запаса Марат Мамбетов.
Меня вызвали по повестке в управление по делам обороны Алмалинского района. Семья отнеслась к этому с пониманием. Здесь нам выдали обмундирование и военное снаряжение. Теперь вновь окунулся в военную среду, на практических занятиях закрепляю приобретенные ранее навыки", - рассказал капитан запаса Мамбетов.
Учебные сборы продлятся до конца сентября и завершатся сдачей экзаменов и зачетов. Успешно освоившим программу сборов присвоят очередное воинское звание.
Напомним, в Министерстве обороны Республики Казахстан объявили призыв военнообязанных на воинские сборы, которые пройдут в войсковой части 22326 гвардейского гарнизона. По информации военного ведомства, в сборах примут участие 1500 человек, в том числе 189 офицеров, 275 сержантов и 1036 солдат.
04.09.2023, 16:54 42556
Президент поручил принять комплекс мер по борьбе с игровой зависимостью среди казахстанцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы игровой зависимости среди населения, информирует пресс-служба президента.
В последние годы ситуация с игровой зависимостью в Казахстане стала приобретать все более широкие масштабы. Для некоторых семей это стало большой трагедией", - отметил президент.
Он акцентировал внимание на том, что особую группу риска составляет молодежь и поручил государственным органам усилить работу по установлению ограничений в отношении азартных игр для отдельных категорий граждан.
В борьбе с лудоманией особое внимание должно уделяться воспитательным и разъяснительным мерам", - подчеркнул Токаев и поставил конкретные задачи перед профильными министерствами.
Президент также обратил внимание правоохранительных органов на рост преступности, связанный с зависимостью населения от азартных игр, и поручил принять как профилактические, так и иные меры по обеспечению законности и правопорядка.
Он отметил важную роль общественности, духовенства и средств массовой информации в формировании социальных установок, способствующих недопущению развития лудомании в стране.
Глава государства также указал на необходимость активизации работы по предотвращению финансовых и других нарушений в сфере игорного бизнеса
Важно отслеживать все перемещения финансовых средств и принимать необходимые меры при выявлении нарушений", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По итогам обсуждения президент поручил принять комплекс законодательных, организационных и информационно-идеологических мер по борьбе с игровой зависимостью среди граждан.
Проблему игромании ранее поднимали казахстанские депутаты. По их словам, средний размер долга казахстанского игромана составляет 10 млн тенге. Депутаты просят запретить рекламу онлайн-казино и букмекерских контор.
Об острой проблеме лудомании среди молодежи рассказала Аида Балаева будучи председателем национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте.
По состоянию на 2022 год количество казахстанцев, страдающих от игровой зависимости, достигло 350 тысяч. Кроме того, отмечается тенденция к увеличению количества молодых людей, страдающих от лудомании в возрасте от 15 до 18 лет", - сказала Балаева.
В июне Finprom сообщал, что Казахстан накрыла волна игромании. Услуги казино, букмекеров и прочих "дилеров азарта" уже заметно превышают услуги в области спорта, культуры или искусства.
Игроманией страдают более 350 тысяч казахстанцев.
04.09.2023, 15:39 47091
Канат Шарлапаев возглавил Министерство промышленности и строительства
Фото: НУХ Байтерек
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Шарлапаева Каната министром промышленности и строительства Республики Казахстан, сообщает Акорда.
До назначения министром промышленности и строительства Шарлапаев занимал пост председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
В разные годы работал главным финансовым директором по России, Украине и Казахстану, старшим вице-президентом "Ситибанка", Россия.
В 2020 году был региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы, инвестбанка "Сити" (ОАЭ).
В ноябре 2022 года отказался от гражданства России.
Напомним, Министерство промышленности и строительства было образовано путем разделения Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК на два новых министерства. Минпрому переданы функции и полномочия в сферах индустрии и индустриального развития; промышленности; горно-металлургического комплекса; развития внутристрановой ценности; машиностроения; угольной, химической, легкой (кроме переработки шкур и шерсти сельскохозяйственных животных), деревообрабатывающей и мебельной промышленности; строительной индустрии и производства строительных материалов; безопасности машин и оборудования; безопасности химической продукции в соответствии с отраслевой направленностью; контроля специфических товаров; энергосбережения и повышения энергоэффективности; регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней; сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы; ювелирных и других изделий; создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон; государственного управления недропользованием в части твердых полезных ископаемых, за исключением добычи урана; государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы; архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; жилищных отношений; коммунального хозяйства; государственного регулирования в области водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (кроме теплоэлектроцентралей и котельных, осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения) в пределах населенных пунктов; долевого участия в жилищном строительстве; оборонной промышленности; участия в проведении единой военно-технической политики; осуществления военно-технического сотрудничества; в области формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа.
04.09.2023, 13:29 53171
Учение объединенной системы ПВО государств - участников СНГ пройдет в Карагандинской области
Фото: Минобороны РК
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Караганда. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На полигоне Сары-Шаган в Карагандинской области идет подготовка к совместному учению с боевой стрельбой войск объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ "Боевое содружество - 2023", сообщает Министерство обороны РК.
За активной фазой учения будут наблюдать представители оборонных ведомств и войск ПВО Армении, Кыргызстана, России и Узбекистана.
В учении кроме казахстанских сил и средств противовоздушной обороны примут участие боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов Вооруженных сил Кыргызстана. Перемещение их воинского контингента будет осуществляться через Жамбылскую и Карагандинскую области", - говорится в информации ведомства.
Также в рамках объединенной системы ПВО государств - участников СНГ пройдет совместное боевое дежурство по охране внешних границ стран, задействованных в учении.
Мероприятия организованы в соответствии с соглашением о создании объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ от 10 февраля 1995 года. По действующему плану учение проводится один раз в два года", - напомнили в Минобороны.
Ранее церемония открытия учений ОДКБ "Боевое братство - 2023" прошла в Беларуси. В учениях принимают участие военнослужащие Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана.
04.09.2023, 13:18 54626
Птицефабрики в СКО оштрафовали за необоснованное повышение цен на яйца
Фото: gov.kz
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Петропавловск. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Северо-Казахстанской области завершил расследование в отношении птицефабрик ТОО "Алекри" и ТОО "Адель кус", сообщает пресс-служба ведомства.
Птицефабрики уличили в намеренном и согласованном завышении оптовых цен на куриные яйца.
Решением Кызылжарского районного суда ТОО "Алекри" и ТОО "Адель кус" привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафных санкций составила 9,2 млн тенге, которые поступили в бюджет в полном объеме", - говорится в информации департамента.
В мае прошлого года эти же птицефабрики уже были оштрафованы за аналогичное нарушение.
В декабре прошлого года в Алматинской области две птицефабрики уличили в ценовом сговоре.
Ранее сообщалось, что торговые посредники перепродавали яйца с надбавкой до 45% в ряде областей Казахстана.
Также в завышении цен на яйца подозревают птицефабрику в Костанайской области.
04.09.2023, 12:53 56836
Президент дал ряд поручений новому министру торговли и интеграции
В частности, Токаев поручил главе ведомства искать новые рынки сбыта для казахстанского экспорта
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с новым министром торговли и интеграции Арманом Шаккалиевым дал ряд конкретных поручений по наращиванию товарооборота с внешними партнерами Казахстана и оперативному реагированию на экономические вызовы, сообщает Акорда.
Президент акцентировал внимание на необходимости проактивной работы министерства по поиску новых рынков сбыта для казахстанского экспорта.
Глава государства подчеркнул необходимость защиты национальных экономических интересов на международных рынках, обеспечения устойчивой конкуренции с импортом и поддержки отечественных товаропроизводителей.
Напомним, в субботу, 2 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов, касающихся кадровых перестановок в правительстве. Министром торговли и интеграции был назначен Арман Шаккалиев.
04.09.2023, 12:36 60666
Токаев назначил министра водных ресурсов
Фото: gov.kz
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева министром водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан назначен Нуржигитов Нуржан Молдиярович. Он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Акорда.
Нуржану Нуржигитову 56 лет.
В разные годы возглавлял департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области, управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области, управление природных ресурсов и регулирования природопользования. Работал акимом Байзакского района.
С апреля 2021 года по настоящее время работал заместителем акима Жамбылской области.
Сегодня президент также назначил министра сельского хозяйства Республики Казахстан и советника президента.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?